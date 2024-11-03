Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал о жертвоприношениях в "Азове"* и "Айдаре"* - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 03.11.2024 (обновлено: 15:10 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/vsu-1981678335.html
Священник рассказал о жертвоприношениях в "Азове"* и "Айдаре"*
Священник рассказал о жертвоприношениях в "Азове"* и "Айдаре"* - РИА Новости, 03.11.2024
Священник рассказал о жертвоприношениях в "Азове"* и "Айдаре"*
Служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев сообщил РИА Новости о сотнях... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:41
2024-11-03T15:10
специальная военная операция на украине
россия
украина
александр тимофеев
в мире
религия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:255:2047:1406_1920x0_80_0_0_fe521d59b34aa4cc35a3afd75ef0400e.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев сообщил РИА Новости о сотнях зафиксированных человеческих жертвоприношений, практиковавшихся в "Азове"*, "Айдаре"* и других украинских нацбатальонах. "Посмотрите на "Азов"*, "Айдар"* и другие языческие украинские батальоны. Посмотрите, сколько беды они принесли как своим на их территориях людям, так и на наших оккупированных. Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных", — подчеркнул он.По словам священника, украинские неонацисты совершают подобное и в Курской области, чему есть множество доказательств. Он добавил, что очевидные языческие истоки этого зверства понятны, и выразил надежду на то, что эти преступления дойдут до суда.Протоиерей также отметил, что демонстративный якобы культ силы и героизма на практике превращается у украинских неонацистов в противоположные вещи."Самопожертвование, готовность отдать свою жизнь за высшее — это как раз русская христианская традиция. А вот жестокость, вплоть до убийств, издевательств над мирными людьми, принесение в жертву не себя, а других — это вот типаж язычества. Мне известны факты того, как неонацисты-язычники в свое время из России перебегали на Украину, потому что там находили себе родственных по духу и по мировоззрению людей", — сказал он. В частях, где командиры увлекаются подобного рода культами, наступает моральное разложение, добавил священнослужитель. "Я там регулярно бываю. Меня заботит распространение славянского неоязычества под видом традиционных русских древних верований. &lt;...&gt; Я об этом сам говорю с офицерами, с командованием, нередко нахожу понимание: сами просят поговорить с бойцами, чтобы не увлекались языческими идеями. Так что это представляет собой реальную проблему, с которой нужно бороться", — заключил он.* Террористические организации, запрещенные на территории России.
https://ria.ru/20240326/plennye-1935794618.html
https://ria.ru/20240326/plennye-1935797485.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976714474_0:145:2047:1680_1920x0_80_0_0_c6aafdff2935bbe9eb0773c812bf5844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, александр тимофеев, в мире, религия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Александр Тимофеев, В мире, Религия
Священник рассказал о жертвоприношениях в "Азове"* и "Айдаре"*

Протоиерей Тимофеев сообщил о сотнях жертвоприношений в нацбатальонах ВСУ

© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев сообщил РИА Новости о сотнях зафиксированных человеческих жертвоприношений, практиковавшихся в "Азове"*, "Айдаре"* и других украинских нацбатальонах.
«
"Посмотрите на "Азов"*, "Айдар"* и другие языческие украинские батальоны. Посмотрите, сколько беды они принесли как своим на их территориях людям, так и на наших оккупированных. Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных", — подчеркнул он.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Священник объяснил, почему украинские пленные просят не обменивать их
26 марта, 04:10
По словам священника, украинские неонацисты совершают подобное и в Курской области, чему есть множество доказательств. Он добавил, что очевидные языческие истоки этого зверства понятны, и выразил надежду на то, что эти преступления дойдут до суда.
Протоиерей также отметил, что демонстративный якобы культ силы и героизма на практике превращается у украинских неонацистов в противоположные вещи.
«
"Самопожертвование, готовность отдать свою жизнь за высшее — это как раз русская христианская традиция. А вот жестокость, вплоть до убийств, издевательств над мирными людьми, принесение в жертву не себя, а других — это вот типаж язычества. Мне известны факты того, как неонацисты-язычники в свое время из России перебегали на Украину, потому что там находили себе родственных по духу и по мировоззрению людей", — сказал он.
В частях, где командиры увлекаются подобного рода культами, наступает моральное разложение, добавил священнослужитель.
"Я там регулярно бываю. Меня заботит распространение славянского неоязычества под видом традиционных русских древних верований. <...> Я об этом сам говорю с офицерами, с командованием, нередко нахожу понимание: сами просят поговорить с бойцами, чтобы не увлекались языческими идеями. Так что это представляет собой реальную проблему, с которой нужно бороться", — заключил он.
* Террористические организации, запрещенные на территории России.
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Много украинских пленных жалеют о решении пойти воевать, сообщил священник
26 марта, 05:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаАлександр ТимофеевВ миреРелигия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала