https://ria.ru/20241103/vsu-1981678335.html

Священник рассказал о жертвоприношениях в "Азове"* и "Айдаре"*

Священник рассказал о жертвоприношениях в "Азове"* и "Айдаре"* - РИА Новости, 03.11.2024

Священник рассказал о жертвоприношениях в "Азове"* и "Айдаре"*

Служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев сообщил РИА Новости о сотнях... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:41

2024-11-03T12:41

2024-11-03T15:10

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Служащий в зоне СВО доцент Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) протоиерей Александр Тимофеев сообщил РИА Новости о сотнях зафиксированных человеческих жертвоприношений, практиковавшихся в "Азове"*, "Айдаре"* и других украинских нацбатальонах. "Посмотрите на "Азов"*, "Айдар"* и другие языческие украинские батальоны. Посмотрите, сколько беды они принесли как своим на их территориях людям, так и на наших оккупированных. Известны случаи, это стопроцентно зафиксировано, когда людей приносили в жертву, издевались, пытали пленных", — подчеркнул он.По словам священника, украинские неонацисты совершают подобное и в Курской области, чему есть множество доказательств. Он добавил, что очевидные языческие истоки этого зверства понятны, и выразил надежду на то, что эти преступления дойдут до суда.Протоиерей также отметил, что демонстративный якобы культ силы и героизма на практике превращается у украинских неонацистов в противоположные вещи."Самопожертвование, готовность отдать свою жизнь за высшее — это как раз русская христианская традиция. А вот жестокость, вплоть до убийств, издевательств над мирными людьми, принесение в жертву не себя, а других — это вот типаж язычества. Мне известны факты того, как неонацисты-язычники в свое время из России перебегали на Украину, потому что там находили себе родственных по духу и по мировоззрению людей", — сказал он. В частях, где командиры увлекаются подобного рода культами, наступает моральное разложение, добавил священнослужитель. "Я там регулярно бываю. Меня заботит распространение славянского неоязычества под видом традиционных русских древних верований. <...> Я об этом сам говорю с офицерами, с командованием, нередко нахожу понимание: сами просят поговорить с бойцами, чтобы не увлекались языческими идеями. Так что это представляет собой реальную проблему, с которой нужно бороться", — заключил он.* Террористические организации, запрещенные на территории России.

https://ria.ru/20240326/plennye-1935794618.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, александр тимофеев, в мире, религия