https://ria.ru/20241103/vrach-1981669524.html
Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия
Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия - РИА Новости, 03.11.2024
Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия
Пациентам с онкологическими заболеваниями или высокой температурой нельзя проводить физиотерапию, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт, хирург Евгений... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:20
2024-11-03T11:20
2024-11-03T11:50
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пациентам с онкологическими заболеваниями или высокой температурой нельзя проводить физиотерапию, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт, хирург Евгений Лихачев. "Физиотерапия противопоказана людям с лихорадкой — температурой тела выше 37 градусов, в тяжелом общем состоянии, при заболеваниях в стадии декомпенсации, системных заболеваниях крови, онкологических заболеваниях", — отметил он.Лихачев добавил, что врач-физиотерапевт подбирает тактику и методы лечения индивидуально, основываясь на клинических рекомендациях, общем состоянии пациента, а также на собственном опыте и опыте коллег.
https://ria.ru/20240702/onkolog-1956782240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество
Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия
Врач Лихачев: людям с онкологическими заболеваниями противопоказана физиотерапия