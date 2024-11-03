https://ria.ru/20241103/vrach-1981669524.html

Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия

Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия - РИА Новости, 03.11.2024

Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия

Пациентам с онкологическими заболеваниями или высокой температурой нельзя проводить физиотерапию, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт, хирург Евгений... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:20

2024-11-03T11:20

2024-11-03T11:50

общество

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пациентам с онкологическими заболеваниями или высокой температурой нельзя проводить физиотерапию, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт, хирург Евгений Лихачев. "Физиотерапия противопоказана людям с лихорадкой — температурой тела выше 37 градусов, в тяжелом общем состоянии, при заболеваниях в стадии декомпенсации, системных заболеваниях крови, онкологических заболеваниях", — отметил он.Лихачев добавил, что врач-физиотерапевт подбирает тактику и методы лечения индивидуально, основываясь на клинических рекомендациях, общем состоянии пациента, а также на собственном опыте и опыте коллег.

https://ria.ru/20240702/onkolog-1956782240.html

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2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество