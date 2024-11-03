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Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия - РИА Новости, 03.11.2024
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11:20 03.11.2024 (обновлено: 11:50 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/vrach-1981669524.html
Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия
Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия - РИА Новости, 03.11.2024
Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия
Пациентам с онкологическими заболеваниями или высокой температурой нельзя проводить физиотерапию, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт, хирург Евгений... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:20
2024-11-03T11:50
общество
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пациентам с онкологическими заболеваниями или высокой температурой нельзя проводить физиотерапию, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт, хирург Евгений Лихачев. &quot;Физиотерапия противопоказана людям с лихорадкой — температурой тела выше 37 градусов, в тяжелом общем состоянии, при заболеваниях в стадии декомпенсации, системных заболеваниях крови, онкологических заболеваниях&quot;, — отметил он.Лихачев добавил, что врач-физиотерапевт подбирает тактику и методы лечения индивидуально, основываясь на клинических рекомендациях, общем состоянии пациента, а также на собственном опыте и опыте коллег.
https://ria.ru/20240702/onkolog-1956782240.html
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Общество
Врач рассказал, кому противопоказана физиотерапия

Врач Лихачев: людям с онкологическими заболеваниями противопоказана физиотерапия

© Depositphotos.com / microgenФизиотерапия
Физиотерапия - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Depositphotos.com / microgen
Физиотерапия. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Пациентам с онкологическими заболеваниями или высокой температурой нельзя проводить физиотерапию, рассказал РИА Новости врач-физиотерапевт, хирург Евгений Лихачев.
«

"Физиотерапия противопоказана людям с лихорадкой — температурой тела выше 37 градусов, в тяжелом общем состоянии, при заболеваниях в стадии декомпенсации, системных заболеваниях крови, онкологических заболеваниях", — отметил он.

Лихачев добавил, что врач-физиотерапевт подбирает тактику и методы лечения индивидуально, основываясь на клинических рекомендациях, общем состоянии пациента, а также на собственном опыте и опыте коллег.
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