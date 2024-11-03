https://ria.ru/20241103/vms-1981714021.html

Анциферов: учения ВМС России и Индонезии будут уроком соседним странам

Анциферов: учения ВМС России и Индонезии будут уроком соседним странам - РИА Новости, 03.11.2024

Анциферов: учения ВМС России и Индонезии будут уроком соседним странам

Первые совместные учения ВМС РФ и Индонезии станут "уроком" недружественным соседям Индонезии в регионе о готовности России прийти на помощь, заявил РИА Новости РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T18:06

2024-11-03T18:06

2024-11-03T18:06

россия

индонезия

сурабая

тихоокеанский флот вмф россии

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СУРАБАЯ, 3 ноя - РИА Новости. Первые совместные учения ВМС РФ и Индонезии станут "уроком" недружественным соседям Индонезии в регионе о готовности России прийти на помощь, заявил РИА Новости командир отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМС России Алексей Анциферов. Ранее сообщалась, что отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМС России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая в преддверии первых в истории двусторонних учений РФ и Индонезии. Учения получили название "Орруда-2024". Они продлятся с 4 по 8 ноября. "Недружественным соседям это будет уроком о том, что мы готовы прийти на помощь любым людям в этом регионе", - прокомментировал Анциферов возможную реакцию недружественных стран, соседствующих с Индонезией, на учения с Россией. Командир отряда кораблей добавил, что первые совместные учения ВМС двух стран - "яркий пример нашей исторической дружбы". "Не секрет, что мы помогали Индонезии в ее борьбе за ее независимость. И дальше мы исторически стараемся поддерживать эту дружбу, основанную на равнопартнерских взаимных отношениях", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, Россия планирует проводить учения "Орруда" с Индонезией "ежегодно и на постоянной основе". "Сейчас это первое учение будет для нас как пробный вариант. Но я думаю, что в дальнейшем мы будем их усложнять", - пояснил Анциферов. В состав прибывшего в Индонезию отряда кораблей вошли корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга". Совместные учения "Орруда" 2024 года будут состоять из базового (портового) и морского этапа. Они пройдут в Сурабае и Яванском море соответственно.

https://ria.ru/20241016/trenirovka-1978254873.html

https://ria.ru/20240714/kitay-1959540022.html

https://ria.ru/20240719/kitaj-1960688903.html

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россия, индонезия, сурабая, тихоокеанский флот вмф россии, в мире