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Анциферов: учения ВМС России и Индонезии будут уроком соседним странам
Анциферов: учения ВМС России и Индонезии будут уроком соседним странам - РИА Новости, 03.11.2024
Анциферов: учения ВМС России и Индонезии будут уроком соседним странам
Первые совместные учения ВМС РФ и Индонезии станут "уроком" недружественным соседям Индонезии в регионе о готовности России прийти на помощь, заявил РИА Новости РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T18:06
2024-11-03T18:06
2024-11-03T18:06
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СУРАБАЯ, 3 ноя - РИА Новости. Первые совместные учения ВМС РФ и Индонезии станут "уроком" недружественным соседям Индонезии в регионе о готовности России прийти на помощь, заявил РИА Новости командир отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМС России Алексей Анциферов. Ранее сообщалась, что отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМС России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая в преддверии первых в истории двусторонних учений РФ и Индонезии. Учения получили название "Орруда-2024". Они продлятся с 4 по 8 ноября. "Недружественным соседям это будет уроком о том, что мы готовы прийти на помощь любым людям в этом регионе", - прокомментировал Анциферов возможную реакцию недружественных стран, соседствующих с Индонезией, на учения с Россией. Командир отряда кораблей добавил, что первые совместные учения ВМС двух стран - "яркий пример нашей исторической дружбы". "Не секрет, что мы помогали Индонезии в ее борьбе за ее независимость. И дальше мы исторически стараемся поддерживать эту дружбу, основанную на равнопартнерских взаимных отношениях", - подчеркнул собеседник агентства. По его словам, Россия планирует проводить учения "Орруда" с Индонезией "ежегодно и на постоянной основе". "Сейчас это первое учение будет для нас как пробный вариант. Но я думаю, что в дальнейшем мы будем их усложнять", - пояснил Анциферов. В состав прибывшего в Индонезию отряда кораблей вошли корветы Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга". Совместные учения "Орруда" 2024 года будут состоять из базового (портового) и морского этапа. Они пройдут в Сурабае и Яванском море соответственно.
https://ria.ru/20241016/trenirovka-1978254873.html
https://ria.ru/20240714/kitay-1959540022.html
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россия, индонезия, сурабая, тихоокеанский флот вмф россии, в мире
Россия, Индонезия, Сурабая, Тихоокеанский флот ВМФ России, В мире
Анциферов: учения ВМС России и Индонезии будут уроком соседним странам
Командир отряда кораблей ТОФ назвал учения с Индонезией уроком соседним странам
СУРАБАЯ, 3 ноя - РИА Новости. Первые совместные учения ВМС РФ и Индонезии станут "уроком" недружественным соседям Индонезии в регионе о готовности России прийти на помощь, заявил РИА Новости командир отряда кораблей Тихоокеанского флота ВМС России Алексей Анциферов.
Ранее сообщалась, что отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМС России совершил дружественный заход в порт Танджунг Перак индонезийского города Сурабая
в преддверии первых в истории двусторонних учений РФ и Индонезии. Учения получили название "Орруда-2024". Они продлятся с 4 по 8 ноября.
"Недружественным соседям это будет уроком о том, что мы готовы прийти на помощь любым людям в этом регионе", - прокомментировал Анциферов возможную реакцию недружественных стран, соседствующих с Индонезией, на учения с Россией.
Командир отряда кораблей добавил, что первые совместные учения ВМС двух стран - "яркий пример нашей исторической дружбы".
"Не секрет, что мы помогали Индонезии в ее борьбе за ее независимость. И дальше мы исторически стараемся поддерживать эту дружбу, основанную на равнопартнерских взаимных отношениях", - подчеркнул собеседник агентства.
По его словам, Россия планирует проводить учения "Орруда" с Индонезией "ежегодно и на постоянной основе".
"Сейчас это первое учение будет для нас как пробный вариант. Но я думаю, что в дальнейшем мы будем их усложнять", - пояснил Анциферов.
В состав прибывшего в Индонезию отряда кораблей вошли корветы Тихоокеанского флота (ТОФ
) ВМФ России "Громкий", "Резкий", "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" и судно обеспечения "Печенга".
Совместные учения "Орруда" 2024 года будут состоять из базового (портового) и морского этапа. Они пройдут в Сурабае и Яванском море
соответственно.