https://ria.ru/20241103/vklady-1981632943.html
Россиянам рассказали, с каких вкладов не придется платить налог в 2025 году
Россиянам рассказали, с каких вкладов не придется платить налог в 2025 году - РИА Новости, 03.11.2024
Россиянам рассказали, с каких вкладов не придется платить налог в 2025 году
Налога по вкладам в этом году не будет, если доход по ним не превысит 150 тысяч рублей, в следующем году необлагаемая сумма вырастет минимум до 210 тысяч... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T02:10
2024-11-03T02:10
2024-11-03T01:13
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вклады
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Налога по вкладам в этом году не будет, если доход по ним не превысит 150 тысяч рублей, в следующем году необлагаемая сумма вырастет минимум до 210 тысяч рублей, рассказал в интервью агентству “Прайм” старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Налог на доход по вкладам в этом году придется заплатить впервые - до 2 декабря. Сумму рассчитает ФНС и пришлет уведомление. Платить придется с процентного дохода по вкладам за 2023 год, однако это коснется не всех.Не облагаемая налогом сумма - 150 тысяч рублей. Она рассчитывается так: сумму в 1 миллион рублей умножают на максимальную величину ключевой ставки в прошлом году (15%). При этом для расчета налогооблагаемой базы ФНС берет все вклады гражданина в разных банках. В 2025 году, когда придет налог за текущий год, необлагаемая сумма будет больше - как минимум 210 тысяч рублей, поскольку максимальная ключевая ставка на данный момент составляет 21%, и это не предел, заключил Гусятников.
https://ria.ru/20241102/nalog-1981449915.html
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экономика, федеральная налоговая служба (фнс россии), pg partners, вклады, налоги, банки
Экономика, Федеральная налоговая служба (ФНС России), PG Partners, Вклады, Налоги, Банки
Россиянам рассказали, с каких вкладов не придется платить налог в 2025 году
Юрист Гусятников напомнил, что не облагаемая налогом сумма - 150 тысяч рублей