https://ria.ru/20241103/vishnevoe-1981675294.html

Российские военные освободили Вишневое в ДНР

Российские военные освободили Вишневое в ДНР - РИА Новости, 03.11.2024

Российские военные освободили Вишневое в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:04

2024-11-03T12:04

2024-11-03T14:34

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

безопасность

великобритания

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в ведомстве.Помимо этого, бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 32-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады территориальной обороны в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки. Также удалось отразить десять контратак формирований 152-й егерской, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ.Потери противника составили:

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html

донецкая народная республика

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, безопасность, великобритания, вооруженные силы украины