Российские военные освободили Вишневое в ДНР
Минобороны: российские войска освободили населенный пункт Вишневое в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Вишневое в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Вишневое в ДНР
Поселок Вишневое входит в Селидовский городской совет. Об освобождении самого Селидово Министерство обороны сообщило 29 октября. Этот город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.
Помимо этого, бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 32-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады территориальной обороны в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки. Также удалось отразить десять контратак формирований 152-й егерской, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ.
Потери противника составили:
- более 500 военнослужащих;
- один танк;
- бронетранспортер Spartan производства Великобритании;
- боевая бронированная машина "Казак";
- четыре пикапа;
- гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30;
- бронетранспортер М113, боевая бронированная машина MaxxPro и орудие М119 производства США.