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Российские военные освободили Вишневое в ДНР - РИА Новости, 03.11.2024
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12:04 03.11.2024 (обновлено: 14:34 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/vishnevoe-1981675294.html
Российские военные освободили Вишневое в ДНР
Российские военные освободили Вишневое в ДНР - РИА Новости, 03.11.2024
Российские военные освободили Вишневое в ДНР
Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:04
2024-11-03T14:34
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
безопасность
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в ведомстве.Помимо этого, бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 32-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады территориальной обороны в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки. Также удалось отразить десять контратак формирований 152-й егерской, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ.Потери противника составили:
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, безопасность, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Российские военные освободили Вишневое в ДНР

Минобороны: российские войска освободили населенный пункт Вишневое в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщило Минобороны.
«
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Вишневое Донецкой Народной Республики", — подчеркнули в ведомстве.
© ИнфографикаГруппировка войск "Центр" освободила поселок Вишневое в ДНР
Группировка войск Центр освободила поселок Вишнёвое в ДНР
© Инфографика
Группировка войск "Центр" освободила поселок Вишневое в ДНР

Поселок Вишневое входит в Селидовский городской совет. Об освобождении самого Селидово Министерство обороны сообщило 29 октября. Этот город расположен примерно в 40 километрах северо-западнее Донецка и имеет важное стратегическое значение. У ВСУ там был один из крупнейших укрепрайонов.

Помимо этого, бойцы группировки войск "Центр" нанесли поражение живой силе и технике 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской, 32-й и 93-й механизированных бригад ВСУ, 35-й бригады морской пехоты и 122-й бригады территориальной обороны в районах Димитрова, Петровки, Новоселидовки, Щербиновки, Дзержинска и Нелеповки. Также удалось отразить десять контратак формирований 152-й егерской, 35-й, 42-й, 100-й, 117-й, 150-й механизированных бригад, 49-го и 425-го штурмовых батальонов ВСУ.
Потери противника составили:
  • более 500 военнослужащих;
  • один танк;
  • бронетранспортер Spartan производства Великобритании;
  • боевая бронированная машина "Казак";
  • четыре пикапа;
  • гаубица "Мста-Б" и гаубица Д-30;
  • бронетранспортер М113, боевая бронированная машина MaxxPro и орудие М119 производства США.
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