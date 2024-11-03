https://ria.ru/20241103/ustav-1981632233.html

Лавров призвал выводить Запад на чистую воду с его взглядами по Украине

Лавров призвал выводить Запад на чистую воду с его взглядами по Украине - РИА Новости, 03.11.2024

Лавров призвал выводить Запад на чистую воду с его взглядами по Украине

Устав требует от всех членов ООН уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T00:55

2024-11-03T00:55

2024-11-03T08:59

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сергей лавров

оон

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Устав требует от всех членов ООН уважать права человека, независимо от расы, пола, языка и религии, напомнил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире международной сети TV BRICS. Однако некоторые грубейшим образом нарушают Устав ООН, и Запад это поощряет."Нацистский режим в Киеве грубейшим образом нарушает ключевые принципы Устава, а Запад хвалит его и говорит, что они защищают "европейские ценности". Их надо выводить на чистую воду", — сказал он.По словам министра, Запад, который на каждом углу и по любому поводу кричит, что он — "чемпион прав человека", в украинском кризисе ни разу про это не упоминал. "То, что законы, которые принимались за последние десять лет и которые запрещают использование русского языка в любой сфере: в образовании, в средствах массовой информации, в культуре, да и в повседневной жизни, грубейшим образом нарушают Устав ООН, "сторонники" урегулирования не замечают и не хотят замечать. Так же как они "не заметили" запрет канонической Украинской православной церкви", — добавил глава МИД России.Также в этом интервью Лавров сообщил, что вопрос полноправного членства в БРИКС государств, заинтересованных в этом, будет рассматриваться в течение 2025 года.

https://ria.ru/20241102/lavrov--1981620918.html

https://ria.ru/20241102/briks-1981621080.html

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россия, сергей лавров, оон, брикс