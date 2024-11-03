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Украина в шаге от введения трудовой повинности, заявил зампред ВС - РИА Новости, 04.11.2024
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19:07 03.11.2024 (обновлено: 00:42 04.11.2024)
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981719834.html
Украина в шаге от введения трудовой повинности, заявил зампред ВС
Украина в шаге от введения трудовой повинности, заявил зампред ВС - РИА Новости, 04.11.2024
Украина в шаге от введения трудовой повинности, заявил зампред ВС
Украина в шаге от введения трудовой повинности, пайков и талонов на бензин, заявил зампред Верховного суда Украины Александр Мамалуй, чьи слова приводит... РИА Новости, 04.11.2024
2024-11-03T19:07
2024-11-04T00:42
в мире
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украина в шаге от введения трудовой повинности, пайков и талонов на бензин, заявил зампред Верховного суда Украины Александр Мамалуй, чьи слова приводит "Страна.ua". "Мы в одном шаге от введения трудовой повинности", — сказал он.По словам зампреда украинского ВС, в таком случае украинцы не будут получать зарплаты. Вместо этого им будут выдавать пайки, "деньги на сигареты" и талоны на бензин.При этом Мамалуй указал, что депутаты, которые способны утвердить подобные законы, выбраны гражданами Украины.
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в мире, украина, виктор медведчук, владимир зеленский
В мире, Украина, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский
Украина в шаге от введения трудовой повинности, заявил зампред ВС

В Верховном суде Украины заявили, что страна в шаге от введения пайков

© РИА НовостиВход в задние Верховного суда Украины в Киеве
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Украина в шаге от введения трудовой повинности, пайков и талонов на бензин, заявил зампред Верховного суда Украины Александр Мамалуй, чьи слова приводит "Страна.ua".
«
"Мы в одном шаге от введения трудовой повинности", — сказал он.
По словам зампреда украинского ВС, в таком случае украинцы не будут получать зарплаты. Вместо этого им будут выдавать пайки, "деньги на сигареты" и талоны на бензин.
При этом Мамалуй указал, что депутаты, которые способны утвердить подобные законы, выбраны гражданами Украины.
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