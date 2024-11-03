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На Украине прокомментировали сообщения о снижении эффективности ПВО - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:20 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981710627.html
На Украине прокомментировали сообщения о снижении эффективности ПВО
На Украине прокомментировали сообщения о снижении эффективности ПВО - РИА Новости, 03.11.2024
На Украине прокомментировали сообщения о снижении эффективности ПВО
Украинских военнослужащих с систем ПВО переводят служить в пехоту, заявил бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат в Facebook*. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:20
2024-11-03T17:20
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
киевская область
верховная рада украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинских военнослужащих с систем ПВО переводят служить в пехоту, заявил бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат в Facebook*."Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен и много, и это очень болезненно &lt;…&gt;. И, конечно, это влияет на общую картину", — написал он.Накануне депутат Рады Марьяна Безуглая предположила, что эффективность работы украинского ПВО снизилась из-за массового перевода военнослужащих из этого рода войск в пехоту.Ранее в ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981698863.html
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в мире, украина, киев, киевская область, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевская область, Верховная Рада Украины
На Украине прокомментировали сообщения о снижении эффективности ПВО

Экс-спикер Воздушных сил Украины подтвердил перевод специалистов ПВО в пехоту

© U.S. Army photo by Spc. Joshua LeonardУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© U.S. Army photo by Spc. Joshua Leonard
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинских военнослужащих с систем ПВО переводят служить в пехоту, заявил бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат в Facebook*.
"Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен и много, и это очень болезненно <…>. И, конечно, это влияет на общую картину", — написал он.
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Ранее в ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице.
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*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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