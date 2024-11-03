https://ria.ru/20241103/ukraina-1981710627.html
На Украине прокомментировали сообщения о снижении эффективности ПВО
На Украине прокомментировали сообщения о снижении эффективности ПВО - РИА Новости, 03.11.2024
На Украине прокомментировали сообщения о снижении эффективности ПВО
Украинских военнослужащих с систем ПВО переводят служить в пехоту, заявил бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат в Facebook*. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:20
2024-11-03T17:20
2024-11-03T17:20
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Украинских военнослужащих с систем ПВО переводят служить в пехоту, заявил бывший спикер Воздушных сил Юрий Игнат в Facebook*."Да, подтверждаю, направляют! Не от хороших времен и много, и это очень болезненно <…>. И, конечно, это влияет на общую картину", — написал он.Накануне депутат Рады Марьяна Безуглая предположила, что эффективность работы украинского ПВО снизилась из-за массового перевода военнослужащих из этого рода войск в пехоту.Ранее в ночь на субботу и в субботу утром украинские СМИ сообщали о множестве взрывов в Киеве и Киевской области. Депутат Верховной Рады Евгений Шевченко сообщил о перебоях с электроснабжением в украинской столице.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Киевская область, Верховная Рада Украины
На Украине прокомментировали сообщения о снижении эффективности ПВО
Экс-спикер Воздушных сил Украины подтвердил перевод специалистов ПВО в пехоту