https://ria.ru/20241103/ukraina-1981708968.html
Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ
Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2024
Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ
Жителям Украины грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов об их легальной покупке, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:04
2024-11-03T17:04
2024-11-03T18:23
в мире
украина
черниговская область
владимир зеленский
страна.ua
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973468003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cd52d643a27fbc460a9a558d6670fe7.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жителям Украины грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов об их легальной покупке, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении", — говорится в публикации. По данным СМИ, соответствующая норма содержится в законе, принятом Верховной радой в октябре этого года. Пока он еще не подписан Владимиром Зеленским. В случае если граждане хранят дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен (726 долларов), но не имеют документов, подтверждающих их легальную покупку, им грозит срок от пяти до семи лет. В публикации отмечается, что наказание может грозить всем жителям сел в Черниговской области.
https://ria.ru/20241029/dezertirstvo-1980799929.html
украина
черниговская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973468003_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3cbff8820429346a7018d2b50bec458.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, черниговская область, владимир зеленский, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Черниговская область, Владимир Зеленский, Страна.ua, Верховная Рада Украины
Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ
"Страна.ua": украинцам грозит ответственность за дрова без документов о покупке