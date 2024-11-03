https://ria.ru/20241103/ukraina-1981708968.html

Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ

Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2024

Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ

Жителям Украины грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов об их легальной покупке, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T17:04

2024-11-03T17:04

2024-11-03T18:23

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жителям Украины грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов об их легальной покупке, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении", — говорится в публикации. По данным СМИ, соответствующая норма содержится в законе, принятом Верховной радой в октябре этого года. Пока он еще не подписан Владимиром Зеленским. В случае если граждане хранят дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен (726 долларов), но не имеют документов, подтверждающих их легальную покупку, им грозит срок от пяти до семи лет. В публикации отмечается, что наказание может грозить всем жителям сел в Черниговской области.

https://ria.ru/20241029/dezertirstvo-1980799929.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, черниговская область, владимир зеленский, страна.ua, верховная рада украины