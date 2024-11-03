Рейтинг@Mail.ru
Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 03.11.2024 (обновлено: 18:23 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981708968.html
Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ
Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ - РИА Новости, 03.11.2024
Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ
Жителям Украины грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов об их легальной покупке, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:04
2024-11-03T18:23
в мире
украина
черниговская область
владимир зеленский
страна.ua
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973468003_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6cd52d643a27fbc460a9a558d6670fe7.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жителям Украины грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов об их легальной покупке, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале. "Украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении", — говорится в публикации. По данным СМИ, соответствующая норма содержится в законе, принятом Верховной радой в октябре этого года. Пока он еще не подписан Владимиром Зеленским. В случае если граждане хранят дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен (726 долларов), но не имеют документов, подтверждающих их легальную покупку, им грозит срок от пяти до семи лет. В публикации отмечается, что наказание может грозить всем жителям сел в Черниговской области.
https://ria.ru/20241029/dezertirstvo-1980799929.html
украина
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/12/1973468003_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c3cbff8820429346a7018d2b50bec458.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, черниговская область, владимир зеленский, страна.ua, верховная рада украины
В мире, Украина, Черниговская область, Владимир Зеленский, Страна.ua, Верховная Рада Украины
Украинцам грозит срок за хранение дров без документов, пишут СМИ

"Страна.ua": украинцам грозит ответственность за дрова без документов о покупке

© РИА Новости / Ростислав Нетисов | Перейти в медиабанкДрова
Дрова - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
Перейти в медиабанк
Дрова. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Жителям Украины грозит уголовная ответственность за хранение дров без документов об их легальной покупке, сообщило издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
«
"Украинцы могут попасть в тюрьму за хранение дров без документов об их происхождении", — говорится в публикации.
По данным СМИ, соответствующая норма содержится в законе, принятом Верховной радой в октябре этого года. Пока он еще не подписан Владимиром Зеленским. В случае если граждане хранят дрова на сумму свыше 30 тысяч гривен (726 долларов), но не имеют документов, подтверждающих их легальную покупку, им грозит срок от пяти до семи лет.
В публикации отмечается, что наказание может грозить всем жителям сел в Черниговской области.
Вход в задние Верховного суда Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
На Украине признали тенденцию к росту дезертирства
29 октября, 21:53
 
В миреУкраинаЧерниговская областьВладимир ЗеленскийСтрана.uaВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала