https://ria.ru/20241103/ukraina-1981700830.html

"Болезненные решения": в США рассказали, что Трамп готовит для Киева

"Болезненные решения": в США рассказали, что Трамп готовит для Киева - РИА Новости, 03.11.2024

"Болезненные решения": в США рассказали, что Трамп готовит для Киева

Внешняя политика Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах в США может оказаться крайне непредсказуемой и неприятной для Киева, заявил старший... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:52

2024-11-03T15:52

2024-11-03T18:20

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киев

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камала харрис

джордж вашингтон

международная кризисная группа

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Внешняя политика Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах в США может оказаться крайне непредсказуемой и неприятной для Киева, заявил старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель в беседе с Newsweek."Все это, конечно, очень тревожит Украину. Украинцы прекрасно знают, что легкого выхода не существует и что украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения, <…> которые будут необходимы, если победит Трамп", — заявил Шлегель.Как напомнил аналитик, Трамп ясно дал понять, что хочет как можно скорее положить конец конфликту и может инициировать переговорный процесс еще до того, как вступит в должность после победы."Трамп и на словах, и на деле продемонстрировал свое явное предпочтение России перед Украиной", — в свою очередь заявил изданию Роберт Орттунг, профессор кафедры международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года.

https://ria.ru/20241103/prezident-1981681226.html

https://ria.ru/20241103/orban-1981693330.html

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