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"Болезненные решения": в США рассказали, что Трамп готовит для Киева - РИА Новости, 03.11.2024
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15:52 03.11.2024 (обновлено: 18:20 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981700830.html
"Болезненные решения": в США рассказали, что Трамп готовит для Киева
"Болезненные решения": в США рассказали, что Трамп готовит для Киева - РИА Новости, 03.11.2024
"Болезненные решения": в США рассказали, что Трамп готовит для Киева
Внешняя политика Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах в США может оказаться крайне непредсказуемой и неприятной для Киева, заявил старший... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:52
2024-11-03T18:20
в мире
сша
киев
украина
дональд трамп
камала харрис
джордж вашингтон
международная кризисная группа
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Внешняя политика Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах в США может оказаться крайне непредсказуемой и неприятной для Киева, заявил старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель в беседе с Newsweek."Все это, конечно, очень тревожит Украину. Украинцы прекрасно знают, что легкого выхода не существует и что украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения, &lt;…&gt; которые будут необходимы, если победит Трамп", — заявил Шлегель.Как напомнил аналитик, Трамп ясно дал понять, что хочет как можно скорее положить конец конфликту и может инициировать переговорный процесс еще до того, как вступит в должность после победы."Трамп и на словах, и на деле продемонстрировал свое явное предпочтение России перед Украиной", — в свою очередь заявил изданию Роберт Орттунг, профессор кафедры международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года.
https://ria.ru/20241103/prezident-1981681226.html
https://ria.ru/20241103/orban-1981693330.html
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в мире, сша, киев, украина, дональд трамп, камала харрис, джордж вашингтон, международная кризисная группа, выборы президента сша — 2024, безопасность
В мире, США, Киев, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джордж Вашингтон, Международная кризисная группа, Выборы президента США — 2024, Безопасность
"Болезненные решения": в США рассказали, что Трамп готовит для Киева

Шлегель: Киеву придется принимать болезненные решения в случае победы Трампа

© AP Photo / Gerald HerbertБывший президент Дональд Трамп.
Бывший президент Дональд Трамп. - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Gerald Herbert
Бывший президент Дональд Трамп.. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Внешняя политика Дональда Трампа в случае победы на президентских выборах в США может оказаться крайне непредсказуемой и неприятной для Киева, заявил старший аналитик Международной кризисной группы Саймон Шлегель в беседе с Newsweek.
"Все это, конечно, очень тревожит Украину. Украинцы прекрасно знают, что легкого выхода не существует и что украинскому правительству придется принимать очень болезненные решения, <…> которые будут необходимы, если победит Трамп", — заявил Шлегель.
Дональд Трамп и Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Вчера, 13:54
Как напомнил аналитик, Трамп ясно дал понять, что хочет как можно скорее положить конец конфликту и может инициировать переговорный процесс еще до того, как вступит в должность после победы.
"Трамп и на словах, и на деле продемонстрировал свое явное предпочтение России перед Украиной", — в свою очередь заявил изданию Роберт Орттунг, профессор кафедры международных отношений в Университете Джорджа Вашингтона.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
Бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов пообещал, что достигнет урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года.
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В миреСШАКиевУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисДжордж ВашингтонМеждународная кризисная группаВыборы президента США — 2024Безопасность
 
 
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