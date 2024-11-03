https://ria.ru/20241103/ukraina-1981689262.html

В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр

В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр - РИА Новости, 03.11.2024

В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр

Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:31

2024-11-03T14:31

2024-11-03T14:42

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ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове убрали все иконы и устроили кинотеатр, сообщает в воскресенье депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Псы Зеленского, захватившие самый древний собор Украины, устроили в нем кинотеатр и сняли все иконы. Речь идет о Преображенском соборе в Чернигове 1030 года постройки, который ПЦУ захватила в октябре 2023 года. Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами. Стоимость билета на сеанс – 20 гривен (0,4 доллара)," - написал Дмитрук. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.

https://ria.ru/20240930/tserkov-1975418401.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чернигов, украина, россия, православная церковь украины (пцу), верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, в мире, религия