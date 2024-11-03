В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр
Депутат Рады Дмитрук: в захваченном Преображенском соборе УПЦ устроили кинотеатр
© iStock.com / esvetleishayaСпасо-Преображенский собор в Чернигове
© iStock.com / esvetleishaya
Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове убрали все иконы и устроили кинотеатр, сообщает в воскресенье депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Псы Зеленского, захватившие самый древний собор Украины, устроили в нем кинотеатр и сняли все иконы. Речь идет о Преображенском соборе в Чернигове 1030 года постройки, который ПЦУ захватила в октябре 2023 года. Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами. Стоимость билета на сеанс – 20 гривен (0,4 доллара)," - написал Дмитрук.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
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