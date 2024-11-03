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В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр - РИА Новости, 03.11.2024
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Религия
 
14:31 03.11.2024 (обновлено: 14:42 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981689262.html
В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр
В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр - РИА Новости, 03.11.2024
В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:31
2024-11-03T14:42
религия
чернигов
украина
россия
православная церковь украины (пцу)
верховная рада украины
украинская православная церковь
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове убрали все иконы и устроили кинотеатр, сообщает в воскресенье депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале. "Псы Зеленского, захватившие самый древний собор Украины, устроили в нем кинотеатр и сняли все иконы. Речь идет о Преображенском соборе в Чернигове 1030 года постройки, который ПЦУ захватила в октябре 2023 года. Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами. Стоимость билета на сеанс – 20 гривен (0,4 доллара)," - написал Дмитрук. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
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Религия, Чернигов, Украина, Россия, Православная церковь Украины (ПЦУ), Верховная Рада Украины, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Религия
В захваченном соборе УПЦ в Чернигове устроили кинотеатр

Депутат Рады Дмитрук: в захваченном Преображенском соборе УПЦ устроили кинотеатр

© iStock.com / esvetleishayaСпасо-Преображенский собор в Чернигове
Спасо-Преображенский собор в Чернигове - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© iStock.com / esvetleishaya
Спасо-Преображенский собор в Чернигове. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) в захваченном Преображенском соборе канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Чернигове убрали все иконы и устроили кинотеатр, сообщает в воскресенье депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.
"Псы Зеленского, захватившие самый древний собор Украины, устроили в нем кинотеатр и сняли все иконы. Речь идет о Преображенском соборе в Чернигове 1030 года постройки, который ПЦУ захватила в октябре 2023 года. Экран установили на амвоне перед Царскими Вратами. Стоимость билета на сеанс – 20 гривен (0,4 доллара)," - написал Дмитрук.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на Украинскую православную церковь Московского патриархата - крупнейшую общину верующих в стране. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ. СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". В отношении некоторых представителей духовенства украинскими судами вынесены обвинительные приговоры, многие находятся под арестом. Сотни православных храмов УПЦ силой были захвачены украинскими раскольниками из ПЦУ при поддержке властей.
Люди возле Михайловского собора УПЦ в Черкассах - РИА Новости, 1920, 30.09.2024
Прихожане в Черкассах отстояли собор УПЦ при попытке захвата, пишут СМИ
30 сентября, 08:31
 
РелигияЧерниговУкраинаРоссияПравославная церковь Украины (ПЦУ)Верховная Рада УкраиныУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦВ миреРелигия
 
 
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