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На Украине рассказали, на что Зеленский обрек страну из-за своего решения
На Украине рассказали, на что Зеленский обрек страну из-за своего решения - РИА Новости, 03.11.2024
На Украине рассказали, на что Зеленский обрек страну из-за своего решения
Владимир Зеленский отправил в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot, что оставит Украину без противовоздушной обороны, утверждает украинская журналистка Диана РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:49
2024-11-03T09:49
2024-11-03T15:32
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский отправил в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot, что оставит Украину без противовоздушной обороны, утверждает украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х."Зеленский снимает людей с ПВО аэродромов, даже с Patriot, и отправляет их пехотинцами на штурм. <...> Украина скоро может остаться без противовоздушной обороны", — отмечает Панченко.На Западе в последний год бьют тревогу из-за критической нехватки личного состава ВСУ. По данным СМИ, украинские солдаты утомлены длительными боями, а потери восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
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в мире, киев, днепропетровск, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Киев, Днепропетровск, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
На Украине рассказали, на что Зеленский обрек страну из-за своего решения
Журналистка Панченко: Зеленский отправил в штурм зенитчиков ПВО Patriot