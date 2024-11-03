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На Украине рассказали, на что Зеленский обрек страну из-за своего решения - РИА Новости, 03.11.2024
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09:49 03.11.2024 (обновлено: 15:32 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html
На Украине рассказали, на что Зеленский обрек страну из-за своего решения
На Украине рассказали, на что Зеленский обрек страну из-за своего решения - РИА Новости, 03.11.2024
На Украине рассказали, на что Зеленский обрек страну из-за своего решения
Владимир Зеленский отправил в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot, что оставит Украину без противовоздушной обороны, утверждает украинская журналистка Диана РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:49
2024-11-03T15:32
в мире
киев
днепропетровск
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский отправил в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot, что оставит Украину без противовоздушной обороны, утверждает украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.&quot;Зеленский снимает людей с ПВО аэродромов, даже с Patriot, и отправляет их пехотинцами на штурм. &lt;...&gt; Украина скоро может остаться без противовоздушной обороны&quot;, — отмечает Панченко.На Западе в последний год бьют тревогу из-за критической нехватки личного состава ВСУ. По данным СМИ, украинские солдаты утомлены длительными боями, а потери восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
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в мире, киев, днепропетровск, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, Киев, Днепропетровск, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
На Украине рассказали, на что Зеленский обрек страну из-за своего решения

Журналистка Панченко: Зеленский отправил в штурм зенитчиков ПВО Patriot

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский отправил в штурмовые отряды зенитчиков ПВО Patriot, что оставит Украину без противовоздушной обороны, утверждает украинская журналистка Диана Панченко в соцсети Х.
«

"Зеленский снимает людей с ПВО аэродромов, даже с Patriot, и отправляет их пехотинцами на штурм. <...> Украина скоро может остаться без противовоздушной обороны", — отмечает Панченко.

На Западе в последний год бьют тревогу из-за критической нехватки личного состава ВСУ. По данным СМИ, украинские солдаты утомлены длительными боями, а потери восполняются лишь частично, зачастую более возрастными и плохо подготовленными новобранцами.
Украинские СМИ с середины октября сообщают о масштабных облавах, проводимых сотрудниками военкоматов в развлекательных заведениях по всей стране. Сообщалось о рейдах в Киеве, Днепропетровске, Харькове, Хмельницком, Львове и других городах. Помимо ночных клубов и баров, сообщалось об облаве на концерте популярной украинской группы "Океан Эльзы" в Киеве.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Стало известно, что скоро произойдет с Зеленским
Вчера, 09:15
 
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