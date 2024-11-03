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На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:46 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981652871.html
На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.11.2024
На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в воскресенье заявил в своем Telegram-канале о повреждении промышленного предприятия в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:46
2024-11-03T08:46
специальная военная операция на украине
украина
днепропетровская область
в мире
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в воскресенье заявил в своем Telegram-канале о повреждении промышленного предприятия в городе Никополе. "Никополь… Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.
https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433654.html
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украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире
На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные тушат пожар на инфраструктурном объекте. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в воскресенье заявил в своем Telegram-канале о повреждении промышленного предприятия в городе Никополе.
"Никополь… Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак.
О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.
Украина - РИА Новости, 1920, 07.04.2024
Украинские власти заявили о повреждении объекта инфраструктуры
7 апреля, 19:16
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДнепропетровская областьВ мире
 
 
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