https://ria.ru/20241103/ukraina-1981652871.html

На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области

На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.11.2024

На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области

Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в воскресенье заявил в своем Telegram-канале о повреждении промышленного предприятия в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:46

2024-11-03T08:46

2024-11-03T08:46

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в воскресенье заявил в своем Telegram-канале о повреждении промышленного предприятия в городе Никополе. "Никополь… Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.

https://ria.ru/20240407/ukraina-1938433654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, днепропетровская область, в мире