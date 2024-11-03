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На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области - РИА Новости, 03.11.2024
На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в воскресенье заявил в своем Telegram-канале о повреждении промышленного предприятия в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:46
2024-11-03T08:46
2024-11-03T08:46
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в воскресенье заявил в своем Telegram-канале о повреждении промышленного предприятия в городе Никополе. "Никополь… Повреждено промышленное предприятие", - написал Лысак. О каком именно предприятии идет речь, чиновник не уточнил.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, днепропетровская область, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Днепропетровская область, В мире
На Украине заявили о повреждении предприятия в Днепропетровской области
Глава Днепропетровской ОВА Лысак заявил о повреждении промышленного предприятия