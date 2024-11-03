https://ria.ru/20241103/ukraina-1981650559.html

В Кировоградской области прогремели взрывы

В Кировоградской области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024

В Кировоградской области прогремели взрывы

Взрывы прогремели в воскресенье в Кировоградской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:20

2024-11-03T08:20

2024-11-03T08:20

специальная военная операция на украине

в мире

кировоградская область

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg

МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Кировоградской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области звучит воздушная тревога. "Кировоградская область, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.

https://ria.ru/20241103/vzryvy-1981650198.html

кировоградская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, кировоградская область, украина