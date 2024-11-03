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В Кировоградской области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024
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08:20 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981650559.html
В Кировоградской области прогремели взрывы
В Кировоградской области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024
В Кировоградской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в воскресенье в Кировоградской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:20
2024-11-03T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Кировоградской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области звучит воздушная тревога. "Кировоградская область, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.
https://ria.ru/20241103/vzryvy-1981650198.html
кировоградская область
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в мире, кировоградская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина
В Кировоградской области прогремели взрывы

В Кировоградской области прогремели взрывы после воздушной тревоги

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Кировоградской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области звучит воздушная тревога.
"Кировоградская область, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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08:15
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКировоградская областьУкраина
 
 
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