https://ria.ru/20241103/ukraina-1981650559.html
В Кировоградской области прогремели взрывы
В Кировоградской области прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024
В Кировоградской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в воскресенье в Кировоградской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T08:20
2024-11-03T08:20
2024-11-03T08:20
специальная военная операция на украине
в мире
кировоградская область
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Взрывы прогремели в воскресенье в Кировоградской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает издание "Зеркало недели" в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Кировоградской области звучит воздушная тревога. "Кировоградская область, сообщают о взрывах", - говорится в сообщении издания.
https://ria.ru/20241103/vzryvy-1981650198.html
кировоградская область
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_96fe5dc3566f1fe1d28f04335035b1c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, кировоградская область, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кировоградская область, Украина
В Кировоградской области прогремели взрывы
В Кировоградской области прогремели взрывы после воздушной тревоги