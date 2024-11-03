https://ria.ru/20241103/uganda-1981700401.html

В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек

В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек - РИА Новости, 03.11.2024

В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек

По меньшей мере 14 человек погибли, 34 человека получили ранения в результате удара молнии в лагере беженцев в городе Ламво на севере Уганды во время молитвы,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:49

2024-11-03T15:49

2024-11-03T15:49

в мире

уганда

южный судан

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, 34 человека получили ранения в результате удара молнии в лагере беженцев в городе Ламво на севере Уганды во время молитвы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. "Четырнадцать человек погибли в результате удара молнии в лагере беженцев на севере Уганды... Инцидент произошел в субботу в... Ламво... Еще 34 человека получили ранения", - говорится в сообщении. По данным агентства, во время удара молнии жители лагеря, где в основном проживают беженцы из Южного Судана, присутствовали на молитве в самодельном металлическом сооружении.

https://ria.ru/20241013/turtsija-1977827590.html

уганда

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в мире, уганда, южный судан