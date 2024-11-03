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В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек - РИА Новости, 03.11.2024
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15:49 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/uganda-1981700401.html
В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек
В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек - РИА Новости, 03.11.2024
В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек
По меньшей мере 14 человек погибли, 34 человека получили ранения в результате удара молнии в лагере беженцев в городе Ламво на севере Уганды во время молитвы,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:49
2024-11-03T15:49
в мире
уганда
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, 34 человека получили ранения в результате удара молнии в лагере беженцев в городе Ламво на севере Уганды во время молитвы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию. "Четырнадцать человек погибли в результате удара молнии в лагере беженцев на севере Уганды... Инцидент произошел в субботу в... Ламво... Еще 34 человека получили ранения", - говорится в сообщении. По данным агентства, во время удара молнии жители лагеря, где в основном проживают беженцы из Южного Судана, присутствовали на молитве в самодельном металлическом сооружении.
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в мире, уганда, южный судан
В мире, Уганда, Южный Судан
В Уганде при ударе молнии во время молитвы погибли 14 человек

В Уганде при ударе молнии во время молитвы в лагере беженцев погибли 14 человек

© Depositphotos.com / DVrcanВид на Кампалу, Уганда
Вид на Кампалу, Уганда - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Depositphotos.com / DVrcan
Вид на Кампалу, Уганда. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. По меньшей мере 14 человек погибли, 34 человека получили ранения в результате удара молнии в лагере беженцев в городе Ламво на севере Уганды во время молитвы, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местную полицию.
"Четырнадцать человек погибли в результате удара молнии в лагере беженцев на севере Уганды... Инцидент произошел в субботу в... Ламво... Еще 34 человека получили ранения", - говорится в сообщении.
По данным агентства, во время удара молнии жители лагеря, где в основном проживают беженцы из Южного Судана, присутствовали на молитве в самодельном металлическом сооружении.
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