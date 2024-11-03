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В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 03.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:59 03.11.2024 (обновлено: 14:35 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/udar-1981685423.html
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 03.11.2024
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина
Мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области при атаке украинского дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:59
2024-11-03T14:35
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области при атаке украинского дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.&quot;Еще одна террористическая атака по мирному населению нашей области. ВСУ с помощью беспилотника нанесли целенаправленный удар по хутору Киселев Волоконовского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина&quot;, — уточнил он.Губернатор пояснил, что от полученных тяжелых травм мужчина умер до приезда бригады скорой помощи. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241103/kherson-1981659770.html
https://ria.ru/20241103/rynok-1981680362.html
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происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина

В Волоконовском районе Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области при атаке украинского дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"Еще одна террористическая атака по мирному населению нашей области. ВСУ с помощью беспилотника нанесли целенаправленный удар по хутору Киселев Волоконовского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина", — уточнил он.

Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Губернатор пояснил, что от полученных тяжелых травм мужчина умер до приезда бригады скорой помощи. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.
ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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