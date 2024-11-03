https://ria.ru/20241103/udar-1981685423.html

В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина

В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина - РИА Новости, 03.11.2024

В Белгородской области при ударе ВСУ погиб мужчина

Мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области при атаке украинского дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T13:59

2024-11-03T13:59

2024-11-03T14:35

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области при атаке украинского дрона, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Еще одна террористическая атака по мирному населению нашей области. ВСУ с помощью беспилотника нанесли целенаправленный удар по хутору Киселев Волоконовского района. В результате детонации взрывного устройства погиб мужчина", — уточнил он.Губернатор пояснил, что от полученных тяжелых травм мужчина умер до приезда бригады скорой помощи. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.ВСУ регулярно атакуют центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установили высокий (желтый) уровень террористической опасности. На такой шаг пошли из-за повышения активности ВСУ в приграничных районах.Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024-го в регионе ввели режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.

https://ria.ru/20241103/kherson-1981659770.html

https://ria.ru/20241103/rynok-1981680362.html

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины