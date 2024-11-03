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Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой - РИА Новости, 03.11.2024
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23:26 03.11.2024 (обновлено: 23:49 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/tramp-1981738622.html
Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой
Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой - РИА Новости, 03.11.2024
Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой
Бывший глава государства и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает своей ошибкой уход из Белого дома после... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T23:26
2024-11-03T23:49
в мире
сша
пенсильвания
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Бывший глава государства и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает своей ошибкой уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года, которое он до сих пор не признает.&quot;У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря, &lt;…&gt; мы так хорошо справлялись, у нас было все великолепно. А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов&quot;, — заявил он, выступая перед сторонниками в городе Литице (штат Пенсильвания).Трамп неоднократно отказывался признавать поражение на выборах 2020 года, утверждая о фальсификациях, и продолжает высказывать сомнения в честности предстоящих выборов. По данным влиятельной американской газеты The New York Times, в первые дни после проигрыша выборов 2020 года Трамп заявлял своим помощникам, что не намерен покидать Белый дом и передавать полномочия демократу Джо Байдену.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
https://ria.ru/20241103/sscha-1981135817.html
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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Пенсильвания, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой

Трамп назвал ошибкой уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Бывший глава государства и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает своей ошибкой уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года, которое он до сих пор не признает.
«

"У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря, <…> мы так хорошо справлялись, у нас было все великолепно. А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов", — заявил он, выступая перед сторонниками в городе Литице (штат Пенсильвания).

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Трамп неоднократно отказывался признавать поражение на выборах 2020 года, утверждая о фальсификациях, и продолжает высказывать сомнения в честности предстоящих выборов.
По данным влиятельной американской газеты The New York Times, в первые дни после проигрыша выборов 2020 года Трамп заявлял своим помощникам, что не намерен покидать Белый дом и передавать полномочия демократу Джо Байдену.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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