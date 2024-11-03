https://ria.ru/20241103/tramp-1981738622.html

Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой

Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой - РИА Новости, 03.11.2024

Трамп назвал уход из Белого дома своей ошибкой

Бывший глава государства и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает своей ошибкой уход из Белого дома после... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T23:26

2024-11-03T23:26

2024-11-03T23:49

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ВАШИНГТОН, 3 ноя — РИА Новости. Бывший глава государства и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что считает своей ошибкой уход из Белого дома после поражения на выборах 2020 года, которое он до сих пор не признает."У нас была самая безопасная граница за всю историю страны в день, когда я ушел. Я не должен был уходить. Честно говоря, <…> мы так хорошо справлялись, у нас было все великолепно. А теперь на каждом избирательном участке стоят сотни юристов", — заявил он, выступая перед сторонниками в городе Литице (штат Пенсильвания).Трамп неоднократно отказывался признавать поражение на выборах 2020 года, утверждая о фальсификациях, и продолжает высказывать сомнения в честности предстоящих выборов. По данным влиятельной американской газеты The New York Times, в первые дни после проигрыша выборов 2020 года Трамп заявлял своим помощникам, что не намерен покидать Белый дом и передавать полномочия демократу Джо Байдену.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

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в мире, сша, пенсильвания, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024