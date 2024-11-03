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Победа Трампа на выборах не будет неожиданностью, считает эксперт - РИА Новости, 03.11.2024
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13:51 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/tramp-1981684508.html
Победа Трампа на выборах не будет неожиданностью, считает эксперт
Победа Трампа на выборах не будет неожиданностью, считает эксперт - РИА Новости, 03.11.2024
Победа Трампа на выборах не будет неожиданностью, считает эксперт
Наблюдавшаяся в 2016 году ситуация, когда результат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа превзошел показания соцопросов, едва ли повторится... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T13:51
2024-11-03T13:51
сша
дональд трамп
камала харрис
высшая школа экономики (вшэ)
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наблюдавшаяся в 2016 году ситуация, когда результат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа превзошел показания соцопросов, едва ли повторится на выборах 2024 года, но Трамп может снова получить меньше голосов, чем соперник, и победить, сказал в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Он полагает, что на предстоящих выборах не повторится ситуация 2016 года, когда соцопросы не показали реальный уровень поддержки Трампа среди избирателей. Сейчас многое указывает на то, что Трамп победит по голосам выборщиков, добавил эксперт. "В чем вероятность повторения 2016 года? Это в том, что, скорее всего, (кандидат от демократов) Камала Харрис, как сейчас говорит американская социология, большинство соцопросов, должна победить 5 ноября по количеству проголосовавших американских граждан в целом, но она может проиграть по голосам выборщиков, потому что выборщики формируются от штатов... Все решат голоса колеблющихся штатов и выборщики от колеблющихся штатов. Здесь социология показывает примерное равенство или даже некоторое опережение Дональда Трампа, поэтому подобного сюрприза, как в 2016 году, скорее всего, не произойдет", - объяснил Суслов. Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Победителем станет кандидат, набравший 270 или более голосов в коллегии выборщиков. Штаты приносят то или иное количество голосов выборщиков тому кандидату, который получает в каждом из них большинство голосов простых избирателей.
https://ria.ru/20241103/tramp-1981672886.html
https://ria.ru/20241017/amerika-1978370801.html
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сша, дональд трамп, камала харрис, высшая школа экономики (вшэ), выборы президента сша — 2024, в мире
США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Высшая школа экономики (ВШЭ), Выборы президента США — 2024, В мире
Победа Трампа на выборах не будет неожиданностью, считает эксперт

Эксперт Суслов: победа Трампа на выборах не будет неожиданной, как в 2016 году

© AP Photo / Evan VucciКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Наблюдавшаяся в 2016 году ситуация, когда результат победившего на выборах президента в США Дональда Трампа превзошел показания соцопросов, едва ли повторится на выборах 2024 года, но Трамп может снова получить меньше голосов, чем соперник, и победить, сказал в интервью РИА Новости замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.
Он полагает, что на предстоящих выборах не повторится ситуация 2016 года, когда соцопросы не показали реальный уровень поддержки Трампа среди избирателей. Сейчас многое указывает на то, что Трамп победит по голосам выборщиков, добавил эксперт.
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Трамп может собрать команду, верную ему, считает эксперт
Вчера, 11:47
"В чем вероятность повторения 2016 года? Это в том, что, скорее всего, (кандидат от демократов) Камала Харрис, как сейчас говорит американская социология, большинство соцопросов, должна победить 5 ноября по количеству проголосовавших американских граждан в целом, но она может проиграть по голосам выборщиков, потому что выборщики формируются от штатов... Все решат голоса колеблющихся штатов и выборщики от колеблющихся штатов. Здесь социология показывает примерное равенство или даже некоторое опережение Дональда Трампа, поэтому подобного сюрприза, как в 2016 году, скорее всего, не произойдет", - объяснил Суслов.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Победителем станет кандидат, набравший 270 или более голосов в коллегии выборщиков. Штаты приносят то или иное количество голосов выборщиков тому кандидату, который получает в каждом из них большинство голосов простых избирателей.
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СШАДональд ТрампКамала ХаррисВысшая школа экономики (ВШЭ)Выборы президента США — 2024В мире
 
 
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