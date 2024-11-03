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Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, показал опрос - РИА Новости, 03.11.2024
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09:04 03.11.2024 (обновлено: 09:47 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/tramp-1981653818.html
Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, показал опрос
Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, показал опрос - РИА Новости, 03.11.2024
Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, показал опрос
Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах, сообщила исследовательская компания... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T09:04
2024-11-03T09:47
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах, сообщила исследовательская компания AtlasIntel. Согласно результатам одного из опросов, бывший глава государства опережает свою соперницу Камалу Харрис по меньшей мере на один процентный пункт в каждом колеблющемся штате. Наибольший отрыв у республиканца наблюдается в Аризоне (6,8 процентного пункта) и Неваде (5,5 процентного пункта), наименьший — в Висконсине (1,3 пункта), Мичигане (1,5 пункта) и Пенсильвании (1,7 пункта). Харрис также отстает на 1,8 процентного пункта в Джорджии и 3,6 процентного пункта в Северной Каролине. По данным другого опроса, на предстоящих выборах 49% вероятных избирателей поддержали бы Трампа, а 47,2% — Харрис. При этом за Джилл Стайн от Партии Зеленых, Чейза Оливера от Либертарианской партии и независимого кандидата Корнела Уэста готовы проголосовать менее двух процентов респондентов. Опрос по общему уровню поддержки избирателей провели среди 2463 человек в период с 1 по 2 ноября. Погрешность составляет около двух процентных пунктов. Опрос по уровню поддержки в колеблющихся штатах также прошел с 1 по 2 ноября. Число респондентов в Аризоне составило 967 человек, в Джорджии — 1174, в Мичигане — 1198, в Неваде — 782, в Северной Каролине — 1310, в Пенсильвании — 2049, а в Висконсине — 728. Погрешность составила около двух процентных пунктов для Пенсильвании, около четырех — для Невады и Висконсина, а также около трех — для остальных штатов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241103/tramp-1981646350.html
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в мире, сша, невада, висконсин, дональд трамп, камала харрис, джилл стайн, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Невада, Висконсин, Дональд Трамп, Камала Харрис, Джилл Стайн, Выборы президента США — 2024
Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах, показал опрос

Опросы AtlasIntel: Трамп опережает Харрис во всех колеблющихся штатах

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Экс-президент США и кандидат от республиканцев на предстоящих выборах Дональд Трамп лидирует во всех колеблющихся штатах, сообщила исследовательская компания AtlasIntel.
Согласно результатам одного из опросов, бывший глава государства опережает свою соперницу Камалу Харрис по меньшей мере на один процентный пункт в каждом колеблющемся штате. Наибольший отрыв у республиканца наблюдается в Аризоне (6,8 процентного пункта) и Неваде (5,5 процентного пункта), наименьший — в Висконсине (1,3 пункта), Мичигане (1,5 пункта) и Пенсильвании (1,7 пункта). Харрис также отстает на 1,8 процентного пункта в Джорджии и 3,6 процентного пункта в Северной Каролине.
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По данным другого опроса, на предстоящих выборах 49% вероятных избирателей поддержали бы Трампа, а 47,2% — Харрис. При этом за Джилл Стайн от Партии Зеленых, Чейза Оливера от Либертарианской партии и независимого кандидата Корнела Уэста готовы проголосовать менее двух процентов респондентов.
Опрос по общему уровню поддержки избирателей провели среди 2463 человек в период с 1 по 2 ноября. Погрешность составляет около двух процентных пунктов. Опрос по уровню поддержки в колеблющихся штатах также прошел с 1 по 2 ноября. Число респондентов в Аризоне составило 967 человек, в Джорджии — 1174, в Мичигане — 1198, в Неваде — 782, в Северной Каролине — 1310, в Пенсильвании — 2049, а в Висконсине — 728. Погрешность составила около двух процентных пунктов для Пенсильвании, около четырех — для Невады и Висконсина, а также около трех — для остальных штатов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую — экс-президент Дональд Трамп.
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