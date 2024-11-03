https://ria.ru/20241103/tramp-1981646350.html

"Положить конец". В США оценили подход Трампа в отношениях с Путиным

"Положить конец". В США оценили подход Трампа в отношениях с Путиным - РИА Новости, 03.11.2024

"Положить конец". В США оценили подход Трампа в отношениях с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае прихода к власти на инстинктивном уровне будет стремиться наладить отношения с президентом России Владимиром... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T07:00

2024-11-03T07:00

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае прихода к власти на инстинктивном уровне будет стремиться наладить отношения с президентом России Владимиром Путиным, заявил американский политолог и эксперт по международным отношениям профессор Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу UnHerd."Трамп давно хотел, чтобы, во-первых, у него были хорошие отношения с Россией и Путиным в частности, во-вторых, положить конец конфликту на Украине и, в-третьих, сократить обязательства США перед Европой <...> Это инстинктивные вещи, которые Трамп хочет сделать", — выразил мнение профессор.По его словам, такой подход Трампа полностью отличается от политики Камалы Харрис, которая, в случае победы на выборах, продолжит политику Байдена, поддерживая Украину и оставаясь глубоко антагонистичной по отношению к Путину.В время своей предвыборной кампании Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов. При этом, по мнению республиканца, победа Камалы Харрис на выборах США угрожает военным конфликтом с Россией. По словам его соратника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, план Трампа предусматривает демилитаризацию линии демаркации между Россией и Украиной и предоставление Москве гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241103/tramp-1981642652.html

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в мире, сша, дональд трамп, владимир путин, украина, камала харрис, выборы президента сша — 2024