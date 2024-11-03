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"Выбирайте яд". В США выступили с серьезной просьбой к Трампу - РИА Новости, 03.11.2024
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05:20 03.11.2024 (обновлено: 07:04 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/tramp-1981642652.html
"Выбирайте яд". В США выступили с серьезной просьбой к Трампу
"Выбирайте яд". В США выступили с серьезной просьбой к Трампу - РИА Новости, 03.11.2024
"Выбирайте яд". В США выступили с серьезной просьбой к Трампу
Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х напомнил избирателям про "антивоенную" политику нынешнего кандидата в президенты США Дональда Трампа. В... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T05:20
2024-11-03T07:04
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х напомнил избирателям про "антивоенную" политику нынешнего кандидата в президенты США Дональда Трампа. В период его первого президентского срока он был не таким миролюбивым, каким пытается казаться теперь.В время своей предвыборной кампании Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов. При этом, по мнению республиканца, победа Камалы Харрис на выборах США угрожает военным конфликтом с Россией.Эксперт Шрайвер отметил, что во время пребывания Трампа на посту президента на территории Украины было построено несколько секретных баз и лабораторий по производству биологического оружия, а в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани."Второе президентство Трампа в геополитическом и военном плане будет как минимум таким же безрассудным, как и первое", — предположил эксперт.При этом он добавил, что президентство Харрис будет ничем не лучше и приведет к аналогичным результатам.&quot;Выбирайте яд&quot;, — резюмировал эксперт за два для до выборов главы Белого дома.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
"Выбирайте яд". В США выступили с серьезной просьбой к Трампу

Эксперт Шрайвер напомнил о псевдоантивоенной политике Трампа-президента США

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Американский военный эксперт Уилл Шрайвер в соцсети Х напомнил избирателям про "антивоенную" политику нынешнего кандидата в президенты США Дональда Трампа. В период его первого президентского срока он был не таким миролюбивым, каким пытается казаться теперь.
В время своей предвыборной кампании Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине в течение 24 часов. При этом, по мнению республиканца, победа Камалы Харрис на выборах США угрожает военным конфликтом с Россией.
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"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа
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Эксперт Шрайвер отметил, что во время пребывания Трампа на посту президента на территории Украины было построено несколько секретных баз и лабораторий по производству биологического оружия, а в Багдаде был убит иранский генерал Касем Сулеймани.
"Второе президентство Трампа в геополитическом и военном плане будет как минимум таким же безрассудным, как и первое", — предположил эксперт.
При этом он добавил, что президентство Харрис будет ничем не лучше и приведет к аналогичным результатам.
«

"Выбирайте яд", — резюмировал эксперт за два для до выборов главы Белого дома.

Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.
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