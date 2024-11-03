https://ria.ru/20241103/tramp-1981635701.html
В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных
В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных - РИА Новости, 03.11.2024
В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных
Американские букмекеры в последние дни стали снижать ставки на победу республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, но он сохраняет лидерство по... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T02:16
2024-11-03T02:16
2024-11-03T04:05
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Американские букмекеры в последние дни стали снижать ставки на победу республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, но он сохраняет лидерство по сравнению с конкуренткой от демократов Камалой Харрис, следует из данных, проанализированных РИА Новости. Так, 29 октября Трампу в среднем предсказывали победу 63%, но к воскресенью поддержка снизилась до 56.7%. А вот у Харрис за последние дни этот показатель растет. Если во вторник на нее ставили в среднем 37%, то на воскресенье цифра выросла до 43%, следует из данных портала-агрегатора Election Betting Odds. Если рассматривать крупнейшие платформы в отдельности, то на Polymarket на выборы поставлено почти 3 миллиарда долларов. На платформе ставки на Трампа упали до 58.6% за последние дни. В Харрис по состоянию на воскресенье верят 41.3%. На платформе Kalshi, где на кандидатов в президенты США в совокупности поставлено почти 162 миллиона долларов, в победу Трампа верят 55%, что по сравнению с 29 октября является падением почти в 10 процентных пунктов. В победу вице-президента верят 45%, это прирост почти в 10 процентных пунктов по сравнению со вторником. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20241103/mask-1981633552.html
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b183aad77c666be12b7d6f711ff7617.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных
Американские букмекеры стали снижать ставки на победу Трампа против Харрис
ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Американские букмекеры в последние дни стали снижать ставки на победу республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, но он сохраняет лидерство по сравнению с конкуренткой от демократов Камалой Харрис, следует из данных, проанализированных РИА Новости.
Так, 29 октября Трампу в среднем предсказывали победу 63%, но к воскресенью поддержка снизилась до 56.7%. А вот у Харрис за последние дни этот показатель растет. Если во вторник на нее ставили в среднем 37%, то на воскресенье цифра выросла до 43%, следует из данных портала-агрегатора Election Betting Odds.
Если рассматривать крупнейшие платформы в отдельности, то на Polymarket на выборы поставлено почти 3 миллиарда долларов. На платформе ставки на Трампа упали до 58.6% за последние дни. В Харрис по состоянию на воскресенье верят 41.3%.
На платформе Kalshi, где на кандидатов в президенты США
в совокупности поставлено почти 162 миллиона долларов, в победу Трампа верят 55%, что по сравнению с 29 октября является падением почти в 10 процентных пунктов. В победу вице-президента верят 45%, это прирост почти в 10 процентных пунктов по сравнению со вторником.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.