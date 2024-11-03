https://ria.ru/20241103/tramp-1981635701.html

В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных

В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных - РИА Новости, 03.11.2024

В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных

Американские букмекеры в последние дни стали снижать ставки на победу республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, но он сохраняет лидерство по... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T02:16

2024-11-03T02:16

2024-11-03T04:05

в мире

сша

дональд трамп

камала харрис

выборы президента сша — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg

ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Американские букмекеры в последние дни стали снижать ставки на победу республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, но он сохраняет лидерство по сравнению с конкуренткой от демократов Камалой Харрис, следует из данных, проанализированных РИА Новости. Так, 29 октября Трампу в среднем предсказывали победу 63%, но к воскресенью поддержка снизилась до 56.7%. А вот у Харрис за последние дни этот показатель растет. Если во вторник на нее ставили в среднем 37%, то на воскресенье цифра выросла до 43%, следует из данных портала-агрегатора Election Betting Odds. Если рассматривать крупнейшие платформы в отдельности, то на Polymarket на выборы поставлено почти 3 миллиарда долларов. На платформе ставки на Трампа упали до 58.6% за последние дни. В Харрис по состоянию на воскресенье верят 41.3%. На платформе Kalshi, где на кандидатов в президенты США в совокупности поставлено почти 162 миллиона долларов, в победу Трампа верят 55%, что по сравнению с 29 октября является падением почти в 10 процентных пунктов. В победу вице-президента верят 45%, это прирост почти в 10 процентных пунктов по сравнению со вторником. Выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20241103/mask-1981633552.html

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024