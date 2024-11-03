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В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных - РИА Новости, 03.11.2024
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02:16 03.11.2024 (обновлено: 04:05 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/tramp-1981635701.html
В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных
В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных - РИА Новости, 03.11.2024
В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных
Американские букмекеры в последние дни стали снижать ставки на победу республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, но он сохраняет лидерство по... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T02:16
2024-11-03T04:05
в мире
сша
дональд трамп
камала харрис
выборы президента сша — 2024
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Американские букмекеры в последние дни стали снижать ставки на победу республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, но он сохраняет лидерство по сравнению с конкуренткой от демократов Камалой Харрис, следует из данных, проанализированных РИА Новости. Так, 29 октября Трампу в среднем предсказывали победу 63%, но к воскресенью поддержка снизилась до 56.7%. А вот у Харрис за последние дни этот показатель растет. Если во вторник на нее ставили в среднем 37%, то на воскресенье цифра выросла до 43%, следует из данных портала-агрегатора Election Betting Odds. Если рассматривать крупнейшие платформы в отдельности, то на Polymarket на выборы поставлено почти 3 миллиарда долларов. На платформе ставки на Трампа упали до 58.6% за последние дни. В Харрис по состоянию на воскресенье верят 41.3%. На платформе Kalshi, где на кандидатов в президенты США в совокупности поставлено почти 162 миллиона долларов, в победу Трампа верят 55%, что по сравнению с 29 октября является падением почти в 10 процентных пунктов. В победу вице-президента верят 45%, это прирост почти в 10 процентных пунктов по сравнению со вторником. Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Дональд Трамп, Камала Харрис, Выборы президента США — 2024
В США букмекеры стали больше сомневаться в победе Трампа, следует из данных

Американские букмекеры стали снижать ставки на победу Трампа против Харрис

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonКандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Американские букмекеры в последние дни стали снижать ставки на победу республиканского кандидата в президенты Дональда Трампа, но он сохраняет лидерство по сравнению с конкуренткой от демократов Камалой Харрис, следует из данных, проанализированных РИА Новости.
Так, 29 октября Трампу в среднем предсказывали победу 63%, но к воскресенью поддержка снизилась до 56.7%. А вот у Харрис за последние дни этот показатель растет. Если во вторник на нее ставили в среднем 37%, то на воскресенье цифра выросла до 43%, следует из данных портала-агрегатора Election Betting Odds.
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Если рассматривать крупнейшие платформы в отдельности, то на Polymarket на выборы поставлено почти 3 миллиарда долларов. На платформе ставки на Трампа упали до 58.6% за последние дни. В Харрис по состоянию на воскресенье верят 41.3%.
На платформе Kalshi, где на кандидатов в президенты США в совокупности поставлено почти 162 миллиона долларов, в победу Трампа верят 55%, что по сравнению с 29 октября является падением почти в 10 процентных пунктов. В победу вице-президента верят 45%, это прирост почти в 10 процентных пунктов по сравнению со вторником.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
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В миреСШАДональд ТрампКамала ХаррисВыборы президента США — 2024
 
 
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