https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html

"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа

"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа - РИА Новости, 03.11.2024

"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа

Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к массовой капитуляции украинских военных, такое мнение РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T03:28

2024-11-03T03:28

2024-11-03T09:09

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

дональд трамп

камала харрис

рэй макговерн

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/13/1967002396_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_53ec6577a4a9f48bfffe3d4e7c217882.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к массовой капитуляции украинских военных, такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: "В чем тогда смысл?", — заявил он.По мнению аналитика, процесс распада ВСУ может начаться уже в ноябре, сразу после голосования в США. При этом даже победа действующего вице-президента Камалы Харрис не сможет продлить сопротивление Украины, несмотря на более благосклонное отношение к Киеву самой Харрис."Ситуация крайне противоречивая и непредсказуемая, и это беспокоит <...> всех", — заключил Макговерн.Выборы главы государства США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп. Республиканец неоднократно обещал достичь урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. Харрис, в свою очередь, заверяла, что продолжит курс администрации действующего президента Джо Байдена по всемерной поддержке Киева.

https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, рэй макговерн, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024