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"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:28 03.11.2024 (обновлено: 09:09 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html
"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа
"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа - РИА Новости, 03.11.2024
"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа
Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к массовой капитуляции украинских военных, такое мнение РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T03:28
2024-11-03T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
дональд трамп
камала харрис
рэй макговерн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к массовой капитуляции украинских военных, такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: "В чем тогда смысл?", — заявил он.По мнению аналитика, процесс распада ВСУ может начаться уже в ноябре, сразу после голосования в США. При этом даже победа действующего вице-президента Камалы Харрис не сможет продлить сопротивление Украины, несмотря на более благосклонное отношение к Киеву самой Харрис."Ситуация крайне противоречивая и непредсказуемая, и это беспокоит &lt;...&gt; всех", — заключил Макговерн.Выборы главы государства США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп. Республиканец неоднократно обещал достичь урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. Харрис, в свою очередь, заверяла, что продолжит курс администрации действующего президента Джо Байдена по всемерной поддержке Киева.
https://ria.ru/20241102/ssha-1980913223.html
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в мире, сша, украина, дональд трамп, камала харрис, рэй макговерн, вооруженные силы украины, выборы президента сша — 2024
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Камала Харрис, Рэй Макговерн, Вооруженные силы Украины, Выборы президента США — 2024
"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ начнут сдаваться в случае избрания Трампа

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к массовой капитуляции украинских военных, такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: "В чем тогда смысл?", — заявил он.
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По мнению аналитика, процесс распада ВСУ может начаться уже в ноябре, сразу после голосования в США. При этом даже победа действующего вице-президента Камалы Харрис не сможет продлить сопротивление Украины, несмотря на более благосклонное отношение к Киеву самой Харрис.
"Ситуация крайне противоречивая и непредсказуемая, и это беспокоит <...> всех", — заключил Макговерн.
Выборы главы государства США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп. Республиканец неоднократно обещал достичь урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. Харрис, в свою очередь, заверяла, что продолжит курс администрации действующего президента Джо Байдена по всемерной поддержке Киева.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаДональд ТрампКамала ХаррисРэй МакговернВооруженные силы УкраиныВыборы президента США — 2024
 
 
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