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"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа
"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа - РИА Новости, 03.11.2024
"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа
Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к массовой капитуляции украинских военных, такое мнение РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T03:28
2024-11-03T03:28
2024-11-03T09:09
специальная военная операция на украине
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сша
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дональд трамп
камала харрис
рэй макговерн
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США может привести к массовой капитуляции украинских военных, такое мнение выразил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Если Трамп победит, то я бы не ожидал, что у украинцев получится устоять. Они будут бежать, сдаваться, говорить: "В чем тогда смысл?", — заявил он.По мнению аналитика, процесс распада ВСУ может начаться уже в ноябре, сразу после голосования в США. При этом даже победа действующего вице-президента Камалы Харрис не сможет продлить сопротивление Украины, несмотря на более благосклонное отношение к Киеву самой Харрис."Ситуация крайне противоречивая и непредсказуемая, и это беспокоит <...> всех", — заключил Макговерн.Выборы главы государства США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент Камала Харрис, Республиканскую — бывший американский лидер Дональд Трамп. Республиканец неоднократно обещал достичь урегулирования украинского конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. Харрис, в свою очередь, заверяла, что продолжит курс администрации действующего президента Джо Байдена по всемерной поддержке Киева.
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"В чем смысл?" В США раскрыли, что устроят ВСУ при победе Трампа
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: ВСУ начнут сдаваться в случае избрания Трампа