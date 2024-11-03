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На Украине раскрыли условие подписания капитуляции - РИА Новости, 03.11.2024
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22:42 03.11.2024 (обновлено: 22:44 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/svo-1981736595.html
На Украине раскрыли условие подписания капитуляции
На Украине раскрыли условие подписания капитуляции - РИА Новости, 03.11.2024
На Украине раскрыли условие подписания капитуляции
Киеву придется подписать капитуляцию, если за два ближайших месяца не удастся мобилизовать 160 тысяч украинцев, заявил бывший военнослужащий ВСУ, адвокат Маси... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T22:42
2024-11-03T22:44
специальная военная операция на украине
безопасность
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украина
киев
владимир зеленский
вооруженные силы украины
страна.ua
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Киеву придется подписать капитуляцию, если за два ближайших месяца не удастся мобилизовать 160 тысяч украинцев, заявил бывший военнослужащий ВСУ, адвокат Маси Найем. Об этом сообщает "СТРАНА.ua"."Если 160 тыс. человек не придут мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну потому что это же честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать", — сказал Найем.По его словам, солдаты, которые сейчас на передовой, "совершенно выгоревшие"."Честная история была бы такова. Не хотите (воевать - Ред.)? Вам не ценно то, что вы сейчас имеете? Просто подумайте над тем, что вы потеряете, если фронт упадет", — подытожил Найем.На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
https://ria.ru/20241103/svo-1981732197.html
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html
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безопасность, в мире, украина, киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, страна.ua
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
На Украине раскрыли условие подписания капитуляции

Найем: Киев подпишет капитуляцию, если не сможет мобилизовать 160 тыс человек

© AP Photo / Felipe DanaУкраинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Felipe Dana
Украинские военнослужащие укрываются от артиллерийского огня. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Киеву придется подписать капитуляцию, если за два ближайших месяца не удастся мобилизовать 160 тысяч украинцев, заявил бывший военнослужащий ВСУ, адвокат Маси Найем. Об этом сообщает "СТРАНА.ua".
"Если 160 тыс. человек не придут мобилизоваться в течение следующих двух месяцев, мы подписываем капитуляцию. Ну потому что это же честный ответ. Вы не хотите идти воевать, но кто-то это должен делать", — сказал Найем.
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По его словам, солдаты, которые сейчас на передовой, "совершенно выгоревшие".
"Честная история была бы такова. Не хотите (воевать - Ред.)? Вам не ценно то, что вы сейчас имеете? Просто подумайте над тем, что вы потеряете, если фронт упадет", — подытожил Найем.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. В октябре прошлого года журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды украинских войск настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей, чей средний возраст составляет 43 года. Издание New York Times ранее сообщало, что Украина стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в ВСУ.
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