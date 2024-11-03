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"Нет другого выбора": на Западе высказались о дилемме Зеленского - РИА Новости, 03.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:39 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/svo-1981732197.html
"Нет другого выбора": на Западе высказались о дилемме Зеленского
"Нет другого выбора": на Западе высказались о дилемме Зеленского - РИА Новости, 03.11.2024
"Нет другого выбора": на Западе высказались о дилемме Зеленского
Дилемма о начале переговоров с Россией, стоящая перед Владимиром Зеленским, остается неразрешенной, пишет французский журнал Le Point со ссылкой на мнения... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T21:39
2024-11-03T21:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
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владимир зеленский
владимир путин
владимир фесенко
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дилемма о начале переговоров с Россией, стоящая перед Владимиром Зеленским, остается неразрешенной, пишет французский журнал Le Point со ссылкой на мнения экспертов."Психологически он не хочет слышать о мире на условиях России, но умом он понимает, что у Украины недостаточно ресурсов для освобождения оккупированных территорий", — отмечает политолог Владимир Фесенко.Как следует из статьи, сейчас Украина разделена на два лагеря. Согласно опросу Центра Разумкова, 44 % населения хотели бы начать переговоры с Москвой. Некоторые эксперты даже считают эту цифру заниженной."Это большинство, — отметил специалист по военным вопросам и бывший офицер СБУ Иван Ступак, — оно представляет собой жизненную силу страны и противостоит меньшинству, состоящему в основном из госслужащих и пожилых людей, которые меньше всего пострадали".Российская армия уверенно продвигается в Донбассе на востоке Украины. Это заставило наблюдателей усомниться в осмысленности атаки ВСУ на Курскую область."Мы отправили туда свои лучшие войска, чтобы отвоевать ничего не значащие деревни, — сетует Ступак. — У нас нет другого выбора, кроме как остановить продвижение русских, сесть за стол и заморозить границу на месте".В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241103/svo-1981723143.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Владимир Фесенко, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, НАТО, Безопасность
"Нет другого выбора": на Западе высказались о дилемме Зеленского

Le Point: Зеленский не может решить дилемму о переговорах

© AP Photo / Jacob KingВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Jacob King
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Дилемма о начале переговоров с Россией, стоящая перед Владимиром Зеленским, остается неразрешенной, пишет французский журнал Le Point со ссылкой на мнения экспертов.
"Психологически он не хочет слышать о мире на условиях России, но умом он понимает, что у Украины недостаточно ресурсов для освобождения оккупированных территорий", — отмечает политолог Владимир Фесенко.
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Как следует из статьи, сейчас Украина разделена на два лагеря. Согласно опросу Центра Разумкова, 44 % населения хотели бы начать переговоры с Москвой. Некоторые эксперты даже считают эту цифру заниженной.
"Это большинство, — отметил специалист по военным вопросам и бывший офицер СБУ Иван Ступак, — оно представляет собой жизненную силу страны и противостоит меньшинству, состоящему в основном из госслужащих и пожилых людей, которые меньше всего пострадали".
Российская армия уверенно продвигается в Донбассе на востоке Украины. Это заставило наблюдателей усомниться в осмысленности атаки ВСУ на Курскую область.
"Мы отправили туда свои лучшие войска, чтобы отвоевать ничего не значащие деревни, — сетует Ступак. — У нас нет другого выбора, кроме как остановить продвижение русских, сесть за стол и заморозить границу на месте".
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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