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Французский политик пришел в ярость из-за слов Зеленского - РИА Новости, 03.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:47 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/svo-1981723143.html
Французский политик пришел в ярость из-за слов Зеленского
Французский политик пришел в ярость из-за слов Зеленского - РИА Новости, 03.11.2024
Французский политик пришел в ярость из-за слов Зеленского
Европе стоит полностью прекратить финансовую и военную помощь Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T19:47
2024-11-03T19:47
специальная военная операция на украине
россия
украина
пхеньян
владимир зеленский
флориан филиппо
владимир путин
нато
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Европе стоит полностью прекратить финансовую и военную помощь Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского, который в интервью южнокорейскому телеканалу оценил реакцию Запада на предполагаемую отправку северокорейских войск на Украину как "нулевую"."Теперь Зеленский называет своих "союзников" по НАТО "нулями", которые "ничего не делают"! И это после того, как дали ему, напомним, десятки миллиардов евро и тонны оружия!" — написал Филиппо.По словам политика, просьба Владимира Зеленского к НАТО отправить войска на Украину в ответ уже выглядит открытой манипуляцией."Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием" — призвал политик.Президент Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело России и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает норм международного права. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981710627.html
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россия, украина, пхеньян, владимир зеленский, флориан филиппо, владимир путин, нато, оон, патриот
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Пхеньян, Владимир Зеленский, Флориан Филиппо, Владимир Путин, НАТО, ООН, Патриот
Французский политик пришел в ярость из-за слов Зеленского

Филиппо ответил Зеленскому насчет "нулевой" реакции Запада на события на Украине

© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Европе стоит полностью прекратить финансовую и военную помощь Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского, который в интервью южнокорейскому телеканалу оценил реакцию Запада на предполагаемую отправку северокорейских войск на Украину как "нулевую".
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"Теперь Зеленский называет своих "союзников" по НАТО "нулями", которые "ничего не делают"! И это после того, как дали ему, напомним, десятки миллиардов евро и тонны оружия!" — написал Филиппо.
По словам политика, просьба Владимира Зеленского к НАТО отправить войска на Украину в ответ уже выглядит открытой манипуляцией.
"Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием" — призвал политик.
Президент Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело России и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает норм международного права. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаПхеньянВладимир ЗеленскийФлориан ФилиппоВладимир ПутинНАТОООНПатриот
 
 
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