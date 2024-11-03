Французский политик пришел в ярость из-за слов Зеленского
Филиппо ответил Зеленскому насчет "нулевой" реакции Запада на события на Украине
© AP Photo / Czarek SokolowskiВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Европе стоит полностью прекратить финансовую и военную помощь Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в социальной сети X.
Так он отреагировал на слова Владимира Зеленского, который в интервью южнокорейскому телеканалу оценил реакцию Запада на предполагаемую отправку северокорейских войск на Украину как "нулевую".
"Теперь Зеленский называет своих "союзников" по НАТО "нулями", которые "ничего не делают"! И это после того, как дали ему, напомним, десятки миллиардов евро и тонны оружия!" — написал Филиппо.
По словам политика, просьба Владимира Зеленского к НАТО отправить войска на Украину в ответ уже выглядит открытой манипуляцией.
"Хватит, эта афера затянулась! Давайте перестанем помогать Зеленскому деньгами и оружием" — призвал политик.
Президент Владимир Путин в октябре в интервью Ольге Скабеевой заявил, что вопрос оказания взаимной военной помощи - суверенное дело России и КНДР, и только им решать, ограничиться ли учениями и обменом опытом в рамках статьи, предусмотренной заключенным договором, или "применять что-то". Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что взаимодействие Москвы и Пхеньяна в военной сфере не нарушает норм международного права. Первый секретарь миссии КНДР при ООН Ил Ха Ким, в свою очередь, называл обвинения в адрес Пхеньяна об отправке военных КНДР в Россию "грязными маневрами" США и их союзников, которые стремятся замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине.
Россия и КНДР в ходе визита Путина в Пхеньян 18-19 июня заключили Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который предполагает, что если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению со стороны какого-либо государства или нескольких государств и окажется в состоянии войны, то другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР. Кроме того, согласно восьмой статье, стороны создают механизмы по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности, в интересах предотвращения войны и обеспечения регионального и международного мира и безопасности.