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В Сумах прогремели взрывы
В Сумах прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024
В Сумах прогремели взрывы
Серия взрывов прогремела в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T21:00
2024-11-03T21:00
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Серия взрывов прогремела в городе Сумы на севере Украины, сообщило украинское издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 20.53 мск воздушная тревога звучит в Сумской, Черниговской и Харьковской областях. "Сообщают о нескольких взрывах в Сумах", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20241103/donetsk-1981727656.html
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в мире, украина, россия, сумы, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Сумы, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Сумах прогремели взрывы
"Страна.ua": в городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы