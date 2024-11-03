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Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ в пригороде Сум - РИА Новости, 03.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:14 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/sumy-1981695755.html
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ в пригороде Сум
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ в пригороде Сум - РИА Новости, 03.11.2024
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ в пригороде Сум
Удары нанесены в пригороде Сум на Украине по местам дислокации украинских военных, прибывающих для усиления и ротации ВСУ на Курском направлении, сообщил РИА... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:14
2024-11-03T15:14
специальная военная операция на украине
россия
курская область
сумы
сергей лебедев
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Сум на Украине по местам дислокации украинских военных, прибывающих для усиления и ротации ВСУ на Курском направлении, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Начался вечер с прилёта в пригород Сум в 20.50 вечером 2 ноября, ещё раз в пригород прилетело в 00.40 ночи. Первое и второе попадание в места расположения групп, прибывающих для усиления и ротации на Курском направлении", - заявил Лебедев. Лебедев добавил, что в направлении расположенного недалеко от границы с Курской областью населённого пункта Юнаковка Сумской области Украины были нанесены четыре удара. По его словам, удары наносились в направлении тракторного парка, где ВСУ ремонтируют поврежденную технику, а также по складу с боекомплектами ВСУ. Лебедев сообщил, что "прилёт" также был по месту сбора украинских войск. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. По его словам, бойцы ВС РФ надежно отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966266726.html
https://ria.ru/20241103/dnepropetrovsk-1981666677.html
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россия, курская область, сумы, сергей лебедев, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Сумы, Сергей Лебедев, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ в пригороде Сум

Подполье: в пригороде Сум нанесли удары по местам дислокации украинских военных

© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Сум на Украине по местам дислокации украинских военных, прибывающих для усиления и ротации ВСУ на Курском направлении, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Начался вечер с прилёта в пригород Сум в 20.50 вечером 2 ноября, ещё раз в пригород прилетело в 00.40 ночи. Первое и второе попадание в места расположения групп, прибывающих для усиления и ротации на Курском направлении", - заявил Лебедев.
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Лебедев добавил, что в направлении расположенного недалеко от границы с Курской областью населённого пункта Юнаковка Сумской области Украины были нанесены четыре удара. По его словам, удары наносились в направлении тракторного парка, где ВСУ ремонтируют поврежденную технику, а также по складу с боекомплектами ВСУ. Лебедев сообщил, что "прилёт" также был по месту сбора украинских войск.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. По его словам, бойцы ВС РФ надежно отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Вчера, 10:53
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьСумыСергей ЛебедевВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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