Подполье сообщило об ударах по местам дислокации ВСУ в пригороде Сум
Подполье: в пригороде Сум нанесли удары по местам дислокации украинских военных
© Фото : ГСЧС Сумской областиУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Сумской области
Украинские пожарные. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 ноя - РИА Новости. Удары нанесены в пригороде Сум на Украине по местам дислокации украинских военных, прибывающих для усиления и ротации ВСУ на Курском направлении, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Начался вечер с прилёта в пригород Сум в 20.50 вечером 2 ноября, ещё раз в пригород прилетело в 00.40 ночи. Первое и второе попадание в места расположения групп, прибывающих для усиления и ротации на Курском направлении", - заявил Лебедев.
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Лебедев добавил, что в направлении расположенного недалеко от границы с Курской областью населённого пункта Юнаковка Сумской области Украины были нанесены четыре удара. По его словам, удары наносились в направлении тракторного парка, где ВСУ ремонтируют поврежденную технику, а также по складу с боекомплектами ВСУ. Лебедев сообщил, что "прилёт" также был по месту сбора украинских войск.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 28 тысяч военных.
Президент РФ Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. По его словам, бойцы ВС РФ надежно отражают все попытки контрнаступления ВСУ в Курской области. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.