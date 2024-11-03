https://ria.ru/20241103/sumy-1981664559.html

В нескольких украинских регионах прогремели взрывы

В нескольких украинских регионах прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024

В нескольких украинских регионах прогремели взрывы

В нескольких украинских регионах прогремели взрывы, сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:30

2024-11-03T10:30

2024-11-03T11:12

специальная военная операция на украине

в мире

сумская область

украина

кировоградская область

киев

дмитрий песков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В нескольких украинских регионах прогремели взрывы, сообщили местные власти и СМИ.Так, издание "Зеркало недели" сообщило о детонации в Кировоградской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Незадолго до этого взрыв прогремел в Киеве. В свою очередь, мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога сообщил о повреждении инфраструктурных объектов, не уточнив при этом, каких именно."Подверглись разрушению инфраструктурные объекты общины. Проводятся аварийно-восстановительные работы", — написал он в соцсетях.Кроме того, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о попадании по промышленному предприятию в городе Никополе.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241103/vzryvy-1981653596.html

https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html

сумская область

украина

кировоградская область

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сумская область, украина, кировоградская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины