https://ria.ru/20241103/sumy-1981664559.html
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы, сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:30
2024-11-03T10:30
2024-11-03T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
кировоградская область
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В нескольких украинских регионах прогремели взрывы, сообщили местные власти и СМИ.Так, издание "Зеркало недели" сообщило о детонации в Кировоградской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Незадолго до этого взрыв прогремел в Киеве. В свою очередь, мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога сообщил о повреждении инфраструктурных объектов, не уточнив при этом, каких именно."Подверглись разрушению инфраструктурные объекты общины. Проводятся аварийно-восстановительные работы", — написал он в соцсетях.Кроме того, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о попадании по промышленному предприятию в городе Никополе.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241103/vzryvy-1981653596.html
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html
сумская область
украина
кировоградская область
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_96fe5dc3566f1fe1d28f04335035b1c2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумская область, украина, кировоградская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Кировоградская область, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы
В Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях прогремели взрывы
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В нескольких украинских регионах прогремели взрывы, сообщили местные власти и СМИ.
Так, издание "Зеркало недели" сообщило о детонации в Кировоградской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Незадолго до этого взрыв прогремел в Киеве.
В свою очередь, мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога сообщил о повреждении инфраструктурных объектов, не уточнив при этом, каких именно.
«
"Подверглись разрушению инфраструктурные объекты общины. Проводятся аварийно-восстановительные работы", — написал он в соцсетях.
Кроме того, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о попадании по промышленному предприятию в городе Никополе.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.