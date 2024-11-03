Рейтинг@Mail.ru
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 03.11.2024 (обновлено: 11:12 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/sumy-1981664559.html
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы - РИА Новости, 03.11.2024
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы, сообщили местные власти и СМИ. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:30
2024-11-03T11:12
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
украина
кировоградская область
киев
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_32:148:1221:817_1920x0_80_0_0_99e4d8b136692bb01e77caed1a5e4900.jpg
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В нескольких украинских регионах прогремели взрывы, сообщили местные власти и СМИ.Так, издание "Зеркало недели" сообщило о детонации в Кировоградской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Незадолго до этого взрыв прогремел в Киеве. В свою очередь, мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога сообщил о повреждении инфраструктурных объектов, не уточнив при этом, каких именно."Подверглись разрушению инфраструктурные объекты общины. Проводятся аварийно-восстановительные работы", — написал он в соцсетях.Кроме того, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о попадании по промышленному предприятию в городе Никополе.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20241103/vzryvy-1981653596.html
https://ria.ru/20241103/ukraina-1981658301.html
сумская область
украина
кировоградская область
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968483740_140:0:1280:855_1920x0_80_0_0_96fe5dc3566f1fe1d28f04335035b1c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сумская область, украина, кировоградская область, киев, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Украина, Кировоградская область, Киев, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В нескольких украинских регионах прогремели взрывы

В Сумской, Днепропетровской и Кировоградской областях прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные на месте пожара
Украинские пожарные на месте пожара - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные на месте пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. В нескольких украинских регионах прогремели взрывы, сообщили местные власти и СМИ.
Так, издание "Зеркало недели" сообщило о детонации в Кировоградской области на фоне объявленной воздушной тревоги. Незадолго до этого взрыв прогремел в Киеве.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
В подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждены объекты
Вчера, 09:03
В свою очередь, мэр города Шостка в Сумской области Николай Нога сообщил о повреждении инфраструктурных объектов, не уточнив при этом, каких именно.
«
"Подверглись разрушению инфраструктурные объекты общины. Проводятся аварийно-восстановительные работы", — написал он в соцсетях.
Кроме того, глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак заявил о попадании по промышленному предприятию в городе Никополе.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
На Украине рассказали, на что Зеленский обрек страну из-за своего решения
Вчера, 09:49
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьУкраинаКировоградская областьКиевДмитрий ПесковВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала