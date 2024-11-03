https://ria.ru/20241103/summa-1981639886.html

Стало известно, сколько потратили Трамп и Харрис на избирательные кампании

Стало известно, сколько потратили Трамп и Харрис на избирательные кампании - РИА Новости, 03.11.2024

Стало известно, сколько потратили Трамп и Харрис на избирательные кампании

Кампания по избранию демократа Камалы Харрис на пост президента США собрала почти миллиард долларов, ее соперник от республиканцев Дональд Трамп - чуть менее... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T03:43

2024-11-03T03:43

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ВАШИНГТОН, 3 ноя - РИА Новости. Кампания по избранию демократа Камалы Харрис на пост президента США собрала почти миллиард долларов, ее соперник от республиканцев Дональд Трамп - чуть менее 400 миллионов, следует из открытых данных и подсчетов американских СМИ на основании статистики федеральной избирательной комиссии. По данным федеральной избирательной комиссии на середину октября, почти все собранные средства были потрачены: у Харрис осталось 118 миллионов долларов, у Трампа - 36,2 миллиона. Таким образом, кандидаты в сумме потратили более 1,2 миллиарда долларов. На финальной стадии борьбы Харрис обходила Трампа по сборам почти в пять раз, добавив в копилку в начале октября 97,2 миллиона против 16,2 миллиона у республиканца. Харрис опередила выдвигавшихся в прошлом избирательном цикле политиков по скорости аккумулирования средств, поскольку стала кандидатом лишь за несколько месяцев до выборов. Харрис установила рекорд по скорости сбора средств, аккумулировав больше 1 миллиарда долларов за три месяца. В прошлый выборный цикл два кандидата собрали 1,85 миллиарда долларов: 785 миллионов - Трамп, 1,06 миллиарда - Джо Байден. Американские СМИ сообщают, что меньшие траты Трампа могут быть связаны со стратегией, когда зарплаты и аренду площадок для митингов оплачивают связанные с республиканцами структуры. Самым щедрым донором Трампа стал миллиардер Тимоти Меллон, который выделил 150 Миллионов долларов, 120 миллионов внес предприниматель Илон Маск. Финансовую поддержку политику оказали порядка 50 миллиардеров. В активе Харрис 76 богатых американцев. Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://ria.ru/20241103/tramp-1981635261.html

https://ria.ru/20241102/sscha-1981135817.html

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в мире, сша, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, камала харрис, джо байден