https://ria.ru/20241103/storona-1981378462.html

"СБУ бессильна". Спонсор Киева неожиданно встал на сторону Москвы

"СБУ бессильна". Спонсор Киева неожиданно встал на сторону Москвы - РИА Новости, 03.11.2024

"СБУ бессильна". Спонсор Киева неожиданно встал на сторону Москвы

Власти Украины не намерены отступать от давно намеченного плана — полной ликвидации "пророссийской" УПЦ. Уже стали обыденностью захваты храмов, произвол суда и... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T08:00

2024-11-03T08:00

2024-11-03T08:01

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львов

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епифаний думенко

служба безопасности украины

human rights watch

константинопольский патриархат

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Украины не намерены отступать от давно намеченного плана — полной ликвидации "пророссийской" УПЦ. Уже стали обыденностью захваты храмов, произвол суда и полное безразличие к правам человека. Однако в игру решил вмешаться старый игрок, долгое время остававшийся в тени."Далекоидущие последствия""Президент Зеленский должен стыдиться злоупотреблений <…>, которые стали возможными благодаря принятию одного лишь закона (о запрете Украинской православной церкви. — Прим. ред.)". Так американский адвокат Роберт Амстердам прокомментировал судебный процесс над одним из иерархов УПЦ, митрополитом Банченским Лонгином (Жаром).Герой Украины, многодетный отец и директор приюта для детей-инвалидов, архиерей с мая прошлого года на скамье подсудимых. Стараниями Службы безопасности (СБУ) ему инкриминируют "разжигание межрелигиозной розни".Поводом якобы послужило высказанное на проповеди мнение о ПЦУ (Православной церкви Украины — раскольнической организации, созданной в 2018-м) как о "сатанинской" структуре.Никаких доказательств СБУ не представила. Зато митрополита, как по часам, обязали являться на заседания, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.Во время последнего слушанья у него случился второй сердечный приступ. Судья потом объяснила, что попросту не расслышала просьбу прерваться из-за сильной боли в сердце. В итоге закончилось вызовом скорой помощи и кардиореанимацией."Мы осуждаем использование Украиной судебной системы в качестве инструмента пыток и запугивания духовенства", — подчеркнул Амстердам. В том же ключе высказались представители американской правозащитной организации Human Rights Watch. И напомнили, что принятый в августе закон № 3894 — о запрете УПЦ — может иметь "далекоидущие последствия".Некоторые из них можно наблюдать уже сейчас. Счет "судилищам", подобным вышеописанному, идет на десятки. В августе СБУ отчиталась: "открыты уголовные производства в отношении более 100 священнослужителей УПЦ, почти 50 сообщено о подозрении, а 26 получили судебные приговоры".Немало среди них и представителей руководства Украинской церкви: наместники Киево-Печерской и Святогорской лавр, глава Синодального информационно-просветительского отдела, митрополит Тульчинский и Брацлавский.Ошибки предшественниковПараллельно с давлением на высших иерархов УПЦ идет активный процесс перерегистрации собственности.Так, Западный суд Львова вынес окончательное решение о передаче храмов Свято-Духовского монастыря в Почаеве государству. Тяжба, длившаяся около полугода, завершилась. И, что уже закономерно, не в пользу канонической церкви."Мы довольны решением, — заявил замдиректора департамента культуры и туризма Игорь Кульцичкий. — Незаконно были оформлены права собственности на два культовых сооружения <…> теперь областная администрация займется регистрацией собственности на оставшиеся объекты".Иными словами, в ближайшее время здание обители полностью передадут государству."Незаконное оформление" — слова, которые все чаще звучат в зале суда. Логика служителей Фемиды проста: в свое время власти допустили юридические нарушения при передаче церквей, монастырских комплексов и соборов в безвозмездное пользование УПЦ.Например, в случае с Почаевским монастырем руководство якобы переименовало два здания — памятника архитектуры в "жилые корпуса", чего делать не имело права. Братия же настаивала, что памятниками указанные строения на момент заключения договора аренды не являлись. А потому и претензии быть не может.Но ходатайство, кажется, оставили без внимания. Развитие идет по сценарию Киево-Печерской лавры. Знаменитый духовный центр с весны прошлого года фактически закрыт. Де-юре комиссия Минкульта зачистила территорию от верующих — чтобы не мешали проводить ревизию. На деле же двери корпусов одну за другой опечатывают.Аналогичная судьба ждет теперь вторую по значимости украинскую лавру — Почаевскую — и множество кафедральных соборов в разных регионах.Количеством, но не качествомНередко на помощь чиновникам приходят энтузиасты из числа активистов ПЦУ. Правда, раскольники привыкли действовать собственными методами — не всегда законными. Провокация, открытое столкновение, насилие — стандартный инструментарий.Самой громкой акцией последних двух недель стал захват кафедрального Михайловского собора в Черкассах. В ночь на 18 октября туда ворвались рейдеры и объявили, что, согласно решению местной религиозной общины, здание более не принадлежит УПЦ.Верующие канонической церкви, среди которых был Черкасский митрополит Феодосий (Снигирев), решили отстоять храм. Завязалась потасовка. Около тридцати защитников получили различные травмы, в том числе ожоги роговицы от примененного раскольниками слезоточивого газа. У главы епархии диагностировали сотрясение мозга.Недавний отчет украинской Службы госэтнополитики (ГЭСС) показывает, что тактика активистов, как ни цинично, действенна. За последние два года в ПЦУ перешло более тысячи приходов. У УПЦ же статистика несколько иная: за 2022-й она лишилась 250 церквей, в 2023-м — 350, а в нынешнем году — почти сотни.Кроме того, чиновникам при подсчете не лишним будет иметь в виду, каким образом происходили эти переходы. Украинский националист Дмитрий Корчинский поделился с журналистами соображениями по поводу перераспределения собственности.По его мнению, процесс можно ускорить. Достаточно руководствоваться не законом, а голосом народа. "Закон, — пояснил он, — ничего существенно не изменит. Здесь должны работать даже не СБУ и правоохранительные органы, а общественность <…> Это работает, если находится достаточное количество активной общественности".Однако лидер ПЦУ Епифаний Думенко недавно посетовал, что верующие не очень-то спешат ходить в "его храмы" на службу. Закарпатье, например, все еще "остается под волшебством русского мира" и отказывает себе в удовольствии молиться за победу над "империей зла".Не в фаворе у ФанараНеэффективность работы главного раскольника отметило его высшее руководство — Константинопольский патриархат. В середине октября, как раз после Черкасского инцидента, там прошло очередное заседание синода.На совещание греческих иерархов неожиданно пригласили делегацию во главе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. О чем конкретно говорил с ними патриарх Варфоломей, пока неизвестно.Достоянием общественности стали два тезиса. Первый: на Фанаре попросили украинских делегатов еще раз напомнить Думенко о беспрецедентных методах работы. Варфоломей и ранее указывал ему, что не приемлет политику жесткой руки.Второй: Константинополь любезно попросил главу МИДа Сибигу разрешить украинским архиереям беспрепятственно выезжать за границу.Исходя из этого, греческие и украинские СМИ начали строить всевозможные догадки. Быть может, Варфоломей решил наконец поговорить со второй стороной — иерархами канонической УПЦ? И не отвернулась ли фортуна от Епифания Думенко?А главное, станет ли это шагом к урегулированию церковного раскола или наоборот? Делать прогнозы трудно, ведь Константинополь — наследник византийской политики – всегда отличался туманностью своих планов.

https://ria.ru/20241101/granitsa-1980745585.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

украина, львов, почаев, епифаний думенко, служба безопасности украины, human rights watch, константинопольский патриархат, аналитика - религия и мировоззрение