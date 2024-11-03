"СБУ бессильна". Спонсор Киева неожиданно встал на сторону Москвы
Константинополь намерен вновь вмешаться в церковный раскол на Украине
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент Украины Владимир Зеленский во время выступления в конгрессе США в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Украины не намерены отступать от давно намеченного плана — полной ликвидации "пророссийской" УПЦ. Уже стали обыденностью захваты храмов, произвол суда и полное безразличие к правам человека. Однако в игру решил вмешаться старый игрок, долгое время остававшийся в тени.
"Далекоидущие последствия"
"Президент Зеленский должен стыдиться злоупотреблений <…>, которые стали возможными благодаря принятию одного лишь закона (о запрете Украинской православной церкви. — Прим. ред.)". Так американский адвокат Роберт Амстердам прокомментировал судебный процесс над одним из иерархов УПЦ, митрополитом Банченским Лонгином (Жаром).
Герой Украины, многодетный отец и директор приюта для детей-инвалидов, архиерей с мая прошлого года на скамье подсудимых. Стараниями Службы безопасности (СБУ) ему инкриминируют "разжигание межрелигиозной розни".
Поводом якобы послужило высказанное на проповеди мнение о ПЦУ (Православной церкви Украины — раскольнической организации, созданной в 2018-м) как о "сатанинской" структуре.
Никаких доказательств СБУ не представила. Зато митрополита, как по часам, обязали являться на заседания, несмотря на серьезные проблемы со здоровьем.
Во время последнего слушанья у него случился второй сердечный приступ. Судья потом объяснила, что попросту не расслышала просьбу прерваться из-за сильной боли в сердце. В итоге закончилось вызовом скорой помощи и кардиореанимацией.
Акция в Киеве против переименования УПЦ
"Мы осуждаем использование Украиной судебной системы в качестве инструмента пыток и запугивания духовенства", — подчеркнул Амстердам. В том же ключе высказались представители американской правозащитной организации Human Rights Watch. И напомнили, что принятый в августе закон № 3894 — о запрете УПЦ — может иметь "далекоидущие последствия".
Некоторые из них можно наблюдать уже сейчас. Счет "судилищам", подобным вышеописанному, идет на десятки. В августе СБУ отчиталась: "открыты уголовные производства в отношении более 100 священнослужителей УПЦ, почти 50 сообщено о подозрении, а 26 получили судебные приговоры".
Немало среди них и представителей руководства Украинской церкви: наместники Киево-Печерской и Святогорской лавр, глава Синодального информационно-просветительского отдела, митрополит Тульчинский и Брацлавский.
Ошибки предшественников
Параллельно с давлением на высших иерархов УПЦ идет активный процесс перерегистрации собственности.
© СоцсетиПопытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
© Соцсети
Попытка захвата Михайловского кафедрального собора УПЦ в Черкассах, Украина. Кадр видео
"Мы довольны решением, — заявил замдиректора департамента культуры и туризма Игорь Кульцичкий. — Незаконно были оформлены права собственности на два культовых сооружения <…> теперь областная администрация займется регистрацией собственности на оставшиеся объекты".
Иными словами, в ближайшее время здание обители полностью передадут государству.
"Незаконное оформление" — слова, которые все чаще звучат в зале суда. Логика служителей Фемиды проста: в свое время власти допустили юридические нарушения при передаче церквей, монастырских комплексов и соборов в безвозмездное пользование УПЦ.
Например, в случае с Почаевским монастырем руководство якобы переименовало два здания — памятника архитектуры в "жилые корпуса", чего делать не имело права. Братия же настаивала, что памятниками указанные строения на момент заключения договора аренды не являлись. А потому и претензии быть не может.
Но ходатайство, кажется, оставили без внимания. Развитие идет по сценарию Киево-Печерской лавры. Знаменитый духовный центр с весны прошлого года фактически закрыт. Де-юре комиссия Минкульта зачистила территорию от верующих — чтобы не мешали проводить ревизию. На деле же двери корпусов одну за другой опечатывают.
© AP Photo / Lefteris PitarakisКонстантинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019
Аналогичная судьба ждет теперь вторую по значимости украинскую лавру — Почаевскую — и множество кафедральных соборов в разных регионах.
Количеством, но не качеством
Нередко на помощь чиновникам приходят энтузиасты из числа активистов ПЦУ. Правда, раскольники привыкли действовать собственными методами — не всегда законными. Провокация, открытое столкновение, насилие — стандартный инструментарий.
Самой громкой акцией последних двух недель стал захват кафедрального Михайловского собора в Черкассах. В ночь на 18 октября туда ворвались рейдеры и объявили, что, согласно решению местной религиозной общины, здание более не принадлежит УПЦ.
Верующие канонической церкви, среди которых был Черкасский митрополит Феодосий (Снигирев), решили отстоять храм. Завязалась потасовка. Около тридцати защитников получили различные травмы, в том числе ожоги роговицы от примененного раскольниками слезоточивого газа. У главы епархии диагностировали сотрясение мозга.
Недавний отчет украинской Службы госэтнополитики (ГЭСС) показывает, что тактика активистов, как ни цинично, действенна. За последние два года в ПЦУ перешло более тысячи приходов. У УПЦ же статистика несколько иная: за 2022-й она лишилась 250 церквей, в 2023-м — 350, а в нынешнем году — почти сотни.
© Фото : пресс-служба Черкасской епархии УПЦЗахват Свято-Троицкого собора канонической Украинской православной церкви в Черкасской области
Захват Свято-Троицкого собора канонической Украинской православной церкви в Черкасской области
Кроме того, чиновникам при подсчете не лишним будет иметь в виду, каким образом происходили эти переходы. Украинский националист Дмитрий Корчинский поделился с журналистами соображениями по поводу перераспределения собственности.
По его мнению, процесс можно ускорить. Достаточно руководствоваться не законом, а голосом народа. "Закон, — пояснил он, — ничего существенно не изменит. Здесь должны работать даже не СБУ и правоохранительные органы, а общественность <…> Это работает, если находится достаточное количество активной общественности".
Однако лидер ПЦУ Епифаний Думенко недавно посетовал, что верующие не очень-то спешат ходить в "его храмы" на службу. Закарпатье, например, все еще "остается под волшебством русского мира" и отказывает себе в удовольствии молиться за победу над "империей зла".
Не в фаворе у Фанара
Неэффективность работы главного раскольника отметило его высшее руководство — Константинопольский патриархат. В середине октября, как раз после Черкасского инцидента, там прошло очередное заседание синода.
На совещание греческих иерархов неожиданно пригласили делегацию во главе с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. О чем конкретно говорил с ними патриарх Варфоломей, пока неизвестно.
© AP Photo / Riccardo De LucaПатриарх Константинопольский Варфоломей
© AP Photo / Riccardo De Luca
Патриарх Константинопольский Варфоломей
Достоянием общественности стали два тезиса. Первый: на Фанаре попросили украинских делегатов еще раз напомнить Думенко о беспрецедентных методах работы. Варфоломей и ранее указывал ему, что не приемлет политику жесткой руки.
Второй: Константинополь любезно попросил главу МИДа Сибигу разрешить украинским архиереям беспрепятственно выезжать за границу.
Исходя из этого, греческие и украинские СМИ начали строить всевозможные догадки. Быть может, Варфоломей решил наконец поговорить со второй стороной — иерархами канонической УПЦ? И не отвернулась ли фортуна от Епифания Думенко?
А главное, станет ли это шагом к урегулированию церковного раскола или наоборот? Делать прогнозы трудно, ведь Константинополь — наследник византийской политики – всегда отличался туманностью своих планов.