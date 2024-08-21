https://ria.ru/20240821/upts-1967591523.html

СМИ: СБУ завела дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года

СМИ: СБУ завела дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года - РИА Новости, 21.08.2024

СМИ: СБУ завела дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года

Служба безопасности Украины (СБУ) с начала 2022 года завела уголовные дела против 100 священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ),... РИА Новости, 21.08.2024

2024-08-21T16:16

2024-08-21T16:16

2024-08-21T16:16

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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) с начала 2022 года завела уголовные дела против 100 священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), приговоры вынесены в отношении 26 человек, сообщает агентство УНН. "По материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более 100 священнослужителей УПЦ, почти 50 из них уже сообщено о подозрении, а 26 получили судебные приговоры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240821/bogoslov-1967530477.html

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ситуация вокруг упц, русская православная церковь, украинская православная церковь, служба безопасности украины, украина, россия, в мире