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СМИ: СБУ завела дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года - РИА Новости, 21.08.2024
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Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:16 21.08.2024
https://ria.ru/20240821/upts-1967591523.html
СМИ: СБУ завела дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года
СМИ: СБУ завела дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года - РИА Новости, 21.08.2024
СМИ: СБУ завела дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года
Служба безопасности Украины (СБУ) с начала 2022 года завела уголовные дела против 100 священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ),... РИА Новости, 21.08.2024
2024-08-21T16:16
2024-08-21T16:16
религия
ситуация вокруг упц
русская православная церковь
украинская православная церковь
служба безопасности украины
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МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) с начала 2022 года завела уголовные дела против 100 священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), приговоры вынесены в отношении 26 человек, сообщает агентство УНН. "По материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более 100 священнослужителей УПЦ, почти 50 из них уже сообщено о подозрении, а 26 получили судебные приговоры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства. Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240821/bogoslov-1967530477.html
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ситуация вокруг упц, русская православная церковь, украинская православная церковь, служба безопасности украины, украина, россия, в мире
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, Русская православная церковь, Украинская православная церковь, Служба безопасности Украины, Украина, Россия, В мире
СМИ: СБУ завела дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года

УНН: СБУ завела уголовные дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года

© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) с начала 2022 года завела уголовные дела против 100 священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), приговоры вынесены в отношении 26 человек, сообщает агентство УНН.
"По материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более 100 священнослужителей УПЦ, почти 50 из них уже сообщено о подозрении, а 26 получили судебные приговоры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Эксперт назвал решение Рады по УПЦ преступным
Вчера, 12:58
Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Москалькова прокомментировала принятый Радой закон о запрете УПЦ
Вчера, 09:35
 
РелигияСитуация вокруг УПЦРусская православная церковьУкраинская православная церковьСлужба безопасности УкраиныУкраинаРоссияВ мире
 
 
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