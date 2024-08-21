СМИ: СБУ завела дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года
УНН: СБУ завела уголовные дела против ста священников УПЦ с начала 2022 года
© Фото : СБУСотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ
© Фото : СБУ
Сотрудник СБУ во время обысков в одном из храмов УПЦ. Архивное фото
МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) с начала 2022 года завела уголовные дела против 100 священнослужителей канонической Украинской православной церкви (УПЦ), приговоры вынесены в отношении 26 человек, сообщает агентство УНН.
"По материалам СБУ открыты уголовные производства в отношении более 100 священнослужителей УПЦ, почти 50 из них уже сообщено о подозрении, а 26 получили судебные приговоры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.
Эксперт назвал решение Рады по УПЦ преступным
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Украинский парламент во вторник принял закон, который позволяет запретить на Украине Украинскую православную церковь – самую большую христианскую конфессию и общину верующих в стране. Как уточнил депутат рады Ярослав Железняк, у УПЦ будет девять месяцев, чтобы "разорвать связи с РПЦ". Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Перед этим законопроект поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций.
Украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности".