https://ria.ru/20241103/ssha-1981667448.html

В США оценили расходы на политическую рекламу

В США оценили расходы на политическую рекламу - РИА Новости, 03.11.2024

В США оценили расходы на политическую рекламу

Расходы на политическую рекламу в США перед выборами составили около одного миллиарда долларов всего за неделю, это составляет почти 10% от общей суммы таких... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T11:02

2024-11-03T11:02

2024-11-03T11:02

в мире

сша

огайо

дональд трамп

камала харрис

тим уолц

выборы президента сша — 2024

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Расходы на политическую рекламу в США перед выборами составили около одного миллиарда долларов всего за неделю, это составляет почти 10% от общей суммы таких трат с начала 2023 года, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на аналитический портал AdImpact. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Федеральную избирательную комиссию передавало, что общие расходы на предвыборную гонку в США составляют не менее 14,7 миллиарда долларов. "В преддверии выборов (в США - ред.) за последнюю неделю было потрачено чуть менее одного миллиарда долларов на политическую рекламу... Эта (сумма - ред.), потраченная всего за семь дней, составляет почти одну десятую от... трат на политическую рекламу с начала 2023 года", - говорится в сообщении. Как пишет телеканал, расходы на политическую рекламу в США с начала 2023 года уже составили 10,4 миллиарда долларов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.

https://ria.ru/20241103/sscha-1981135817.html

https://ria.ru/20241024/vybory-1979745456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, огайо, дональд трамп, камала харрис, тим уолц, выборы президента сша — 2024