https://ria.ru/20241103/ssha-1981667448.html
В США оценили расходы на политическую рекламу
В США оценили расходы на политическую рекламу - РИА Новости, 03.11.2024
В США оценили расходы на политическую рекламу
Расходы на политическую рекламу в США перед выборами составили около одного миллиарда долларов всего за неделю, это составляет почти 10% от общей суммы таких... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T11:02
2024-11-03T11:02
2024-11-03T11:02
в мире
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дональд трамп
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тим уолц
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Расходы на политическую рекламу в США перед выборами составили около одного миллиарда долларов всего за неделю, это составляет почти 10% от общей суммы таких трат с начала 2023 года, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на аналитический портал AdImpact. Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Федеральную избирательную комиссию передавало, что общие расходы на предвыборную гонку в США составляют не менее 14,7 миллиарда долларов. "В преддверии выборов (в США - ред.) за последнюю неделю было потрачено чуть менее одного миллиарда долларов на политическую рекламу... Эта (сумма - ред.), потраченная всего за семь дней, составляет почти одну десятую от... трат на политическую рекламу с начала 2023 года", - говорится в сообщении. Как пишет телеканал, расходы на политическую рекламу в США с начала 2023 года уже составили 10,4 миллиарда долларов. Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.
https://ria.ru/20241103/sscha-1981135817.html
https://ria.ru/20241024/vybory-1979745456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, огайо, дональд трамп, камала харрис, тим уолц, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Огайо, Дональд Трамп, Камала Харрис, Тим Уолц, Выборы президента США — 2024
В США оценили расходы на политическую рекламу
NBC News: расходы на политическую рекламу в США превысили миллиард долларов
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости.
Расходы на политическую рекламу в США перед выборами составили около одного миллиарда долларов всего за неделю, это составляет почти 10% от общей суммы таких трат с начала 2023 года, сообщает телеканал NBC News
со ссылкой на аналитический портал AdImpact.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на Федеральную избирательную комиссию передавало, что общие расходы на предвыборную гонку в США составляют не менее 14,7 миллиарда долларов.
"В преддверии выборов (в США - ред.) за последнюю неделю было потрачено чуть менее одного миллиарда долларов на политическую рекламу... Эта (сумма - ред.), потраченная всего за семь дней, составляет почти одну десятую от... трат на политическую рекламу с начала 2023 года", - говорится в сообщении.
Как пишет телеканал, расходы на политическую рекламу в США с начала 2023 года уже составили 10,4 миллиарда долларов.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. От Республиканской партии на пост главы государства официально выдвинут экс-президент США Дональд Трамп. Вместе с ним кандидатом в вице-президенты утвержден сенатор от штата Огайо Джей-Ди Вэнс. От Демократической партии выдвигается Камала Харрис, а на пост вице-президента претендует губернатор Миннесоты Тим Уолц. Вместе с президентскими 5 ноября пройдут выборы полного состава палаты представителей, а также 33 сенаторов - третьей части всех мандатов.