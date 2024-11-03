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Спецоперация, 3 ноября: ВС России освободили Вишневое в ДНР - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:32 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981716186.html
Спецоперация, 3 ноября: ВС России освободили Вишневое в ДНР
Спецоперация, 3 ноября: ВС России освободили Вишневое в ДНР - РИА Новости, 03.11.2024
Спецоперация, 3 ноября: ВС России освободили Вишневое в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщило Минобороны России. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T18:32
2024-11-03T18:32
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
мария захарова
дональд трамп
владимир рогов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщило Минобороны России. ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации свыше 1,6 тысячи человек, следует из сводки Минобороны. На курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 150 человек, за все время боевых действий на этом направлении - более 29250 военных, сообщило российское оборонное ведомство. Атаки ВСУ на регионы РоссииПВО ночью сбила восемь украинских дронов в небе над Луганском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. По данным Минобороны РФ, силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 19 украинских дронов над российской территорией, из них 16 - над Ростовской, два - над Белгородской и один - над Волгоградской областями. Четыре человека ранены в поселке Октябрьский в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Позже губернатор сообщил, что мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области в результате удара ВСУ. Три мирных жителя пострадали в курской слободе Белая в результате атак украинских дронов, есть госпитализированные, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он добавил, что повреждено также пять автомобилей и остекление одного из магазинов. Вторгшаяся в Брянскую область ДРГ могла обеспечить отход террористам из "Крокуса"Вторгшаяся в Брянскую область украинская ДРГ могла быть одной из тех групп, которые в марте этого года должны был обеспечить "зеленый коридор" для террористов, совершивших нападение на "Крокус", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров. Он также заявил, что эта ДРГ сформирована на базе так называемого Интернационального легиона главного разведуправления (ГУР) минобороны Украины, к которому приписаны все иностранные наемники, в группу могли входить представители спецподразделений разных стран НАТО. ФСБ сообщала, что 27 октября в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Отмечалось, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ. Росгвардия сообщила, что ДРГ насчитывала около 10 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что среди наёмников были граждане США, Польши, Канады. Украина просит списки пленных на обменУполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о политизации Киевом процесса обмена военнопленными попросил предоставить списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять. Ранее официальный представитель российского МИД Захарова заявила, что Москва не пытается извлекать выгоду из обмена военнопленными, а Киев, по её словам, устраивает "политический перформанс" и только создаёт видимость усилий. Подготовка ЕС к смене курса США по УкраинеСтраны Евросоюза готовятся к изменению американской военной поддержки Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. Желая подстраховаться, европейские чиновники постарались продвинуть помощь Киеву до выборов. Кроме того, по словам члена немецкого бундестага Томаса Эрндля, Европа должна взять на себя больше ответственности в вопросах собственной безопасности, так как нынешний президент США Джо Байден, вероятно, "последний трансатлантический президент в традиционном смысле этого слова". Как отмечает Washington Post, европейские чиновники признают, что потеря американской поддержки в области обороны нанесет по самому Евросоюзу "сокрушительный удар". Европейские чиновники также подготовили черновик документа с ответными мерами на случай, если Трамп начнёт вводить пошлины против продукции из ЕС. Героизация "Азовцев"* при подготовке мобилизованных в ВСУВ распоряжение РИА Новости попала брошюра с программой тренингов мобилизованных ВСУ – в разделе идеологической подготовки авторы документа восхваляют и называют "героями" боевиков нацбата "Азов"*, которые стреляли по мирным жителям и сдались в плен после штурма "Азовстали". Документ, изъятый у ликвидированного боевика ВСУ, издан в 2022-2023 годах. Подписал его бывший тогда начальником генштаба ВСУ Сергей Шаптала. Программа идеологической подготовки мобилизованного содержит несколько тезисов, включая нарратив о якобы "захватнической политике" и "имперских амбициях" России, а также о "геноциде украинского народа". В материалах документа также приводится тезис о становлении "независимого украинского государства" в 1917-1921 годах. Авторы брошюры пытаются расчеловечить образ российского военнослужащих, огульно обвиняя в зверствах, а также разуверить мобилизованных ВСУ в непобедимости российской армии. При этом они не упоминают, что именно ВСУ и нацбаты фигурируют в делах о расстрелах пленных и пытках. Кроме того, в брошюре воспеваются "героизм и силу духа" боевиков "Азова"*, которые сдались в плен после штурма "Азовстали". Новая тактика ВС РоссииПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что усовершенствованная тактика российских войск на линии фронта заставляет врага бежать со своих позиций. В частности, по его словам, продвигаясь вперед, ВС РФ перестали использовать лобовые удары, а обходят с флангов для окружения группировок ВСУ, заставляя их бежать, зачастую оставляя военную технику и вооружения. "Именно поэтому мы видим достаточно высокие темпы нашего наступления в ДНР и освобождение все большего количества населенных пунктов", - сказал Рогов.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241001/vishnevoe-1975759072.html
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россия, донецкая народная республика, мария захарова, дональд трамп, владимир рогов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Мария Захарова, Дональд Трамп, Владимир Рогов, Вооруженные силы Украины

Спецоперация, 3 ноября: ВС России освободили Вишневое в ДНР

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкШтурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Вишневое в ДНР, сообщило Минобороны России.
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации свыше 1,6 тысячи человек, следует из сводки Минобороны.
Штурмовые подразделения ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Ганчев рассказал об освобожденном российскими военными селе Вишневое
1 октября, 16:07
На курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 150 человек, за все время боевых действий на этом направлении - более 29250 военных, сообщило российское оборонное ведомство.

Атаки ВСУ на регионы России

ПВО ночью сбила восемь украинских дронов в небе над Луганском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО за прошедшую ночь уничтожили 19 украинских дронов над российской территорией, из них 16 - над Ростовской, два - над Белгородской и один - над Волгоградской областями.
Четыре человека ранены в поселке Октябрьский в Белгородской области после обстрела со стороны ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Позже губернатор сообщил, что мужчина погиб в Волоконовском районе Белгородской области в результате удара ВСУ.
Три мирных жителя пострадали в курской слободе Белая в результате атак украинских дронов, есть госпитализированные, сообщил губернатор Курской области Алексей Смирнов. Он добавил, что повреждено также пять автомобилей и остекление одного из магазинов.
Центр подготовки операторов FPV-дронов в зоне специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
FPV-дроны из Крыма уничтожили 70 единиц техники ВСУ в Курской области
Вчера, 16:14

Вторгшаяся в Брянскую область ДРГ могла обеспечить отход террористам из "Крокуса"

Вторгшаяся в Брянскую область украинская ДРГ могла быть одной из тех групп, которые в марте этого года должны был обеспечить "зеленый коридор" для террористов, совершивших нападение на "Крокус", заявил РИА Новости экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.
Он также заявил, что эта ДРГ сформирована на базе так называемого Интернационального легиона главного разведуправления (ГУР) минобороны Украины, к которому приписаны все иностранные наемники, в группу могли входить представители спецподразделений разных стран НАТО.
ФСБ сообщала, что 27 октября в Брянской области пресечена попытка нарушения госграницы, ликвидированы четыре диверсанта, остатки ДРГ поражены ракетно-артиллерийским ударом. Отмечалось, что у уничтоженных диверсантов обнаружено иностранное вооружение, экипировка и средства связи, а также личные предметы, свидетельствующие об их принадлежности к третьим странам. Кроме того, на теле одного из ликвидированных обнаружена татуировка второго батальона 75-го полка рейнджеров парашютно-десантного разведывательного полка специального назначения Сухопутных войск США, отмечала ФСБ. Росгвардия сообщила, что ДРГ насчитывала около 10 человек. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РИА Новости, что среди наёмников были граждане США, Польши, Канады.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 01.11.2024
Суд арестовал двоих предполагаемых соучастников теракта в "Крокусе"
1 ноября, 21:24

Украина просит списки пленных на обмен

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец после заявления уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой о политизации Киевом процесса обмена военнопленными попросил предоставить списки украинских военнопленных, которых Россия готова обменять.
Ранее официальный представитель российского МИД Захарова заявила, что Москва не пытается извлекать выгоду из обмена военнопленными, а Киев, по её словам, устраивает "политический перформанс" и только создаёт видимость усилий.

Подготовка ЕС к смене курса США по Украине

Страны Евросоюза готовятся к изменению американской военной поддержки Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах в США кандидата от республиканцев и экс-главы Белого дома Дональда Трампа, сообщает газета Washington Post со ссылкой на европейских чиновников. Желая подстраховаться, европейские чиновники постарались продвинуть помощь Киеву до выборов.
Кроме того, по словам члена немецкого бундестага Томаса Эрндля, Европа должна взять на себя больше ответственности в вопросах собственной безопасности, так как нынешний президент США Джо Байден, вероятно, "последний трансатлантический президент в традиционном смысле этого слова". Как отмечает Washington Post, европейские чиновники признают, что потеря американской поддержки в области обороны нанесет по самому Евросоюзу "сокрушительный удар".
Европейские чиновники также подготовили черновик документа с ответными мерами на случай, если Трамп начнёт вводить пошлины против продукции из ЕС.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Медведев высказался о заявлениях Трампа об Украине
Вчера, 07:56

Героизация "Азовцев"* при подготовке мобилизованных в ВСУ

В распоряжение РИА Новости попала брошюра с программой тренингов мобилизованных ВСУ – в разделе идеологической подготовки авторы документа восхваляют и называют "героями" боевиков нацбата "Азов"*, которые стреляли по мирным жителям и сдались в плен после штурма "Азовстали".
Документ, изъятый у ликвидированного боевика ВСУ, издан в 2022-2023 годах. Подписал его бывший тогда начальником генштаба ВСУ Сергей Шаптала.
Программа идеологической подготовки мобилизованного содержит несколько тезисов, включая нарратив о якобы "захватнической политике" и "имперских амбициях" России, а также о "геноциде украинского народа". В материалах документа также приводится тезис о становлении "независимого украинского государства" в 1917-1921 годах.
Авторы брошюры пытаются расчеловечить образ российского военнослужащих, огульно обвиняя в зверствах, а также разуверить мобилизованных ВСУ в непобедимости российской армии. При этом они не упоминают, что именно ВСУ и нацбаты фигурируют в делах о расстрелах пленных и пытках.
Кроме того, в брошюре воспеваются "героизм и силу духа" боевиков "Азова"*, которые сдались в плен после штурма "Азовстали".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Священник рассказал о жертвоприношениях в "Азове"* и "Айдаре"*
Вчера, 12:41

Новая тактика ВС России

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил РИА Новости, что усовершенствованная тактика российских войск на линии фронта заставляет врага бежать со своих позиций.
В частности, по его словам, продвигаясь вперед, ВС РФ перестали использовать лобовые удары, а обходят с флангов для окружения группировок ВСУ, заставляя их бежать, зачастую оставляя военную технику и вооружения.
"Именно поэтому мы видим достаточно высокие темпы нашего наступления в ДНР и освобождение все большего количества населенных пунктов", - сказал Рогов.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинские военные под Марьинкой - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Рогов: новая тактика ВС России вынуждает боевиков ВСУ покидать позиции
Вчера, 07:09
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаМария ЗахароваДональд ТрампВладимир РоговВооруженные силы Украины
 
 
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