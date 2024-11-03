https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981677272.html
Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение четырём украинским формированиям в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, противник потерял РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:24
2024-11-03T12:24
2024-11-03T12:24
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днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение четырём украинским формированиям в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Понятовка, Токаревка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и склад боеприпасов, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ
Минобороны: группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам