https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981677272.html

Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ

Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024

Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ

Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение четырём украинским формированиям в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, противник потерял РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T12:24

2024-11-03T12:24

2024-11-03T12:24

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

днепропетровская область

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение четырём украинским формированиям в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Понятовка, Токаревка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и склад боеприпасов, добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html

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Дарья Буймова

россия, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность