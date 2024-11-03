Рейтинг@Mail.ru
Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:24 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/spetsoperatsiya-1981677272.html
Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ
Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ
Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение четырём украинским формированиям в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, противник потерял РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T12:24
2024-11-03T12:24
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
днепропетровская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0a1cc6d547a53a835159ac75106a09.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение четырём украинским формированиям в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Понятовка, Токаревка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства. Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и склад боеприпасов, добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20240430/spetsoperatsiya-1943147443.html
россия
запорожская область
днепропетровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e53e6df459b1d43c329f6ce1e9afc1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, днепропетровская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Группировка "Днепр" нанесла удары по четырем формированиям ВСУ

Минобороны: группировка "Днепр" нанесла поражение четырем украинским бригадам

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа танкового экипажа Т-80БВМ по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Российская группировка войск "Днепр" нанесла поражение четырём украинским формированиям в Днепропетровской, Херсонской и Запорожской областях, противник потерял до 60 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 110-й механизированной, 141-й пехотной бригад ВСУ, 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Никополь Днепропетровской области, Понятовка, Токаревка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Потери ВСУ составили до 60 военнослужащих, два автомобиля и склад боеприпасов, добавили в МО РФ.
Боевая работа РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 30.04.2024
ВС России нанесли поражение ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
30 апреля, 13:27
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала