https://ria.ru/20241103/sovfedja-1981707820.html

В Совфеде прокомментировали заявление Ермака о мире на Украине

В Совфеде прокомментировали заявление Ермака о мире на Украине - РИА Новости, 03.11.2024

В Совфеде прокомментировали заявление Ермака о мире на Украине

Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности к мирному урегулированию конфликта является лишь попыткой демонстрации, и направлено на... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:43

2024-11-03T16:43

2024-11-03T16:43

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россия

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сергей перминов

владимир путин

совет федерации рф

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о готовности к мирному урегулированию конфликта является лишь попыткой демонстрации, и направлено на третьи страны, таких заявлений было от Киева множество, заявил РИА Новости сенатор Совфеда РФ Сергей Перминов. Ранее Ермак в статье для латвийского издания LSM написал, что главным условием окончания конфликта на Украине должен стать полный вывод российских войск из страны. "Мнение главы офиса руководителя соседнего государства следует рассматривать как попытку демонстрации третьим странам "готовности к некоему процессу возможного урегулирования на каких-то условиях". Таких заявлений было много. Важны практические шаги, а не публичные декларации", - сказал Перминов. Сенатор напомнил, что условия завершения конфликта четко обозначены президентом РФ Владимиром Путиным: "вывод украинских войск с нашей территории, нейтральный статус соседнего государства, снятие санкций, введенных в отношении России". "Иные предложения обречены на неуспех как не отвечающие нашим национальным интересам", - подчеркнул политик.

https://ria.ru/20241103/karty-1981706734.html

https://ria.ru/20240909/ukraina-1971579500.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, киев, сергей перминов, владимир путин, совет федерации рф