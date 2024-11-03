Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/sneg-1981701802.html
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре - РИА Новости, 03.11.2024
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре
Сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 14 м/с ожидаются в Москве в период с 21.00 воскресенья до 9.00 утра понедельника, сообщили в столичном... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:00
2024-11-03T16:00
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924622147_0:305:3072:2033_1920x0_80_0_0_8b62121411e72d58a59fac3ed9c9b431.jpg
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 14 м/с ожидаются в Москве в период с 21.00 воскресенья до 9.00 утра понедельника, сообщили в столичном главке МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21:00 часа 03 ноября до 09:00 часов 04 ноября в Москве местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, усиление ветра порывами 12-14 м/с. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241102/osadki-1981465032.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1f/1924622147_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_78d38fc82a24a61b75e5229428c1ecfd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре

В Москве в понедельник ожидаются сильная метель и ветер

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЖенщина на улице во время метели
Женщина на улице во время метели - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Женщина на улице во время метели. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 14 м/с ожидаются в Москве в период с 21.00 воскресенья до 9.00 утра понедельника, сообщили в столичном главке МЧС РФ.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21:00 часа 03 ноября до 09:00 часов 04 ноября в Москве местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, усиление ветра порывами 12-14 м/с. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
Дождливая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
"Около нормы". Синоптик предрекла привычную для ноября погоду в Москве
2 ноября, 07:21
 
МоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала