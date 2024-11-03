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Москвичей предупредили о метели и сильном ветре
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре - РИА Новости, 03.11.2024
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре
Сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 14 м/с ожидаются в Москве в период с 21.00 воскресенья до 9.00 утра понедельника, сообщили в столичном... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T16:00
2024-11-03T16:00
2024-11-03T16:00
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 14 м/с ожидаются в Москве в период с 21.00 воскресенья до 9.00 утра понедельника, сообщили в столичном главке МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21:00 часа 03 ноября до 09:00 часов 04 ноября в Москве местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, усиление ветра порывами 12-14 м/с. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода
Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Погода
Москвичей предупредили о метели и сильном ветре
В Москве в понедельник ожидаются сильная метель и ветер