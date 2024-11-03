https://ria.ru/20241103/sneg-1981701802.html

Москвичей предупредили о метели и сильном ветре

Москвичей предупредили о метели и сильном ветре - РИА Новости, 03.11.2024

Москвичей предупредили о метели и сильном ветре

Сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 14 м/с ожидаются в Москве в период с 21.00 воскресенья до 9.00 утра понедельника, сообщили в столичном... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T16:00

2024-11-03T16:00

2024-11-03T16:00

москва

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гидрометцентр

погода

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Сильный снег, метель и усиление ветра с порывами до 14 м/с ожидаются в Москве в период с 21.00 воскресенья до 9.00 утра понедельника, сообщили в столичном главке МЧС РФ. "По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21:00 часа 03 ноября до 09:00 часов 04 ноября в Москве местами ожидается сильный снег, в отдельных районах метель, усиление ветра порывами 12-14 м/с. На дорогах гололедица", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241102/osadki-1981465032.html

москва

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, погода