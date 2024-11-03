https://ria.ru/20241103/sholts-1981731847.html

Шольц проводит кризисное совещание своей партии

Шольц проводит кризисное совещание своей партии - РИА Новости, 03.11.2024

Шольц проводит кризисное совещание своей партии

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье вечером проводит кризисное совещание своей партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) в канцелярии, пишет... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T21:37

2024-11-03T21:37

2024-11-03T21:37

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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье вечером проводит кризисное совещание своей партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) в канцелярии, пишет немецкая газета Bild*. "Кризисное совещание СДПГ в канцелярии! По информации BILD, канцлер Олаф Шольц (66) сейчас проводит консультации с руководством партии. Присутствуют соруководители СДПГ Ларс Клингбайль (46) и Саския Эскен (63), а также генеральный секретарь Маттиас Миерш (55)", - отмечает издание. Уточняется, что цель совещания - определить стратегию переговоров для предстоящих кризисных встреч с партнерами по коалиции СДПГ. Кроме того, по информации издания, Шольц планирует за время с понедельника до вечера среды провести как минимум две встречи для переговоров с представителями партий, входящих в правительственную коалицию: министром экономики Робертом Хабеком ("зеленые") и министром финансов Кристианом Линднером (СвДП). Газета уточняет, что в среду вечером планируется заседание коалиционного комитета. "СвДП прямо заявила, что основанием для сохранения коалиции является документ Линднера об экономических переменах", - уточняет издание, напомнив, что в пятницу был обнародован соответствующий 18-страничный документ министра финансов.*Bild на русском выполняет функции иноагента и признано нежелательным на территории РФ

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, германия, олаф шольц, роберт хабек, кристиан линднер