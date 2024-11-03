https://ria.ru/20241103/sholts-1981731847.html
Шольц проводит кризисное совещание своей партии
Шольц проводит кризисное совещание своей партии - РИА Новости, 03.11.2024
Шольц проводит кризисное совещание своей партии
Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье вечером проводит кризисное совещание своей партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) в канцелярии, пишет... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T21:37
2024-11-03T21:37
2024-11-03T21:37
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БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье вечером проводит кризисное совещание своей партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) в канцелярии, пишет немецкая газета Bild*. "Кризисное совещание СДПГ в канцелярии! По информации BILD, канцлер Олаф Шольц (66) сейчас проводит консультации с руководством партии. Присутствуют соруководители СДПГ Ларс Клингбайль (46) и Саския Эскен (63), а также генеральный секретарь Маттиас Миерш (55)", - отмечает издание. Уточняется, что цель совещания - определить стратегию переговоров для предстоящих кризисных встреч с партнерами по коалиции СДПГ. Кроме того, по информации издания, Шольц планирует за время с понедельника до вечера среды провести как минимум две встречи для переговоров с представителями партий, входящих в правительственную коалицию: министром экономики Робертом Хабеком ("зеленые") и министром финансов Кристианом Линднером (СвДП). Газета уточняет, что в среду вечером планируется заседание коалиционного комитета. "СвДП прямо заявила, что основанием для сохранения коалиции является документ Линднера об экономических переменах", - уточняет издание, напомнив, что в пятницу был обнародован соответствующий 18-страничный документ министра финансов.*Bild на русском выполняет функции иноагента и признано нежелательным на территории РФ
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, германия, олаф шольц, роберт хабек, кристиан линднер
В мире, Цены на нефть, Германия, Олаф Шольц, Роберт Хабек, Кристиан Линднер
Шольц проводит кризисное совещание своей партии
Bild: канцлер ФРГ проводит кризисное совещание своей партии СДПГ в канцелярии
БЕРЛИН, 3 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье вечером проводит кризисное совещание своей партии СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) в канцелярии, пишет немецкая газета Bild*.
«
"Кризисное совещание СДПГ в канцелярии! По информации BILD, канцлер Олаф Шольц (66) сейчас проводит консультации с руководством партии. Присутствуют соруководители СДПГ Ларс Клингбайль (46) и Саския Эскен (63), а также генеральный секретарь Маттиас Миерш (55)", - отмечает издание.
Уточняется, что цель совещания - определить стратегию переговоров для предстоящих кризисных встреч с партнерами по коалиции СДПГ.
Кроме того, по информации издания, Шольц планирует за время с понедельника до вечера среды провести как минимум две встречи для переговоров с представителями партий, входящих в правительственную коалицию: министром экономики Робертом Хабеком
("зеленые") и министром финансов Кристианом Линднером
(СвДП).
Газета уточняет, что в среду вечером планируется заседание коалиционного комитета.
"СвДП прямо заявила, что основанием для сохранения коалиции является документ Линднера об экономических переменах", - уточняет издание, напомнив, что в пятницу был обнародован соответствующий 18-страничный документ министра финансов.
*Bild на русском выполняет функции иноагента и признано нежелательным на территории РФ