https://ria.ru/20241103/sandu-1981686492.html
Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии
Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024
Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ее голос был отдан "ради будущего" страны и предупредила о потенциальных случаях подкупа избирателей. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:05
2024-11-03T14:05
2024-11-03T14:05
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КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ее голос был отдан "ради будущего" страны и предупредила о потенциальных случаях подкупа избирателей. "Я проголосовала за спасение нашей страны, ее будущее, безопасность и мир. Мы не позволим никому украсть наши голоса. Наша задача - построить эффективное государство, которое работало бы на людей", - сказала Санду на выходе из избирательного участка. Санду призвала жителей республики активно голосовать на выборах, "чтобы их голос не был похищен". Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/dodon-1981680001.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии
Президент Молдавии Санду заявила, что проголосовала "за будущее страны"
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ее голос был отдан "ради будущего" страны и предупредила о потенциальных случаях подкупа избирателей.
"Я проголосовала за спасение нашей страны, ее будущее, безопасность и мир. Мы не позволим никому украсть наши голоса. Наша задача - построить эффективное государство, которое работало бы на людей", - сказала Санду на выходе из избирательного участка.
Санду призвала жителей республики активно голосовать на выборах, "чтобы их голос не был похищен".
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ
и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой
. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.