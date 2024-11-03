Рейтинг@Mail.ru
Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/sandu-1981686492.html
Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии
Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии - РИА Новости, 03.11.2024
Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ее голос был отдан "ради будущего" страны и предупредила о потенциальных случаях подкупа избирателей. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:05
2024-11-03T14:05
в мире
молдавия
россия
европа
майя санду
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685626_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_76d346a1cb0d84f302460af88b3253d4.jpg
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ее голос был отдан "ради будущего" страны и предупредила о потенциальных случаях подкупа избирателей. "Я проголосовала за спасение нашей страны, ее будущее, безопасность и мир. Мы не позволим никому украсть наши голоса. Наша задача - построить эффективное государство, которое работало бы на людей", - сказала Санду на выходе из избирательного участка. Санду призвала жителей республики активно голосовать на выборах, "чтобы их голос не был похищен". Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов. В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
https://ria.ru/20241103/dodon-1981680001.html
https://ria.ru/20241103/gutsul-1981682221.html
молдавия
россия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981685626_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b8fe04db98655882ab1c194cbd989e08.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, европа, майя санду, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Россия, Европа, Майя Санду, Выборы в Молдавии — 2024
Санду проголосовала во втором туре выборов президента Молдавии

Президент Молдавии Санду заявила, что проголосовала "за будущее страны"

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду голосует на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 3 ноя - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что ее голос был отдан "ради будущего" страны и предупредила о потенциальных случаях подкупа избирателей.
"Я проголосовала за спасение нашей страны, ее будущее, безопасность и мир. Мы не позволим никому украсть наши голоса. Наша задача - построить эффективное государство, которое работало бы на людей", - сказала Санду на выходе из избирательного участка.
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Додон проголосовал на выборах президента Молдавии
Вчера, 12:56
Санду призвала жителей республики активно голосовать на выборах, "чтобы их голос не был похищен".
Во второй тур выборов президента Молдавии вышли прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, Александр Стояногло. Санду придерживается политики евроинтеграции, санкций против РФ и ужесточения контроля за СМИ под предлогом борьбы с дезинформацией. Стояногло ориентирован на сохранение прагматичных отношений с Россией, хотя и поддерживает интеграцию с Европой. Он признает значимость России для молдавской экономики и видит в ней важного партнера, с которым Молдавии следует поддерживать стабильные отношения, чтобы избежать негативных последствий санкций и кризисов.
В первом туре выборов Санду набрала 42,45% голосов, Стояногло - 25,98%. Второй тур выиграет тот кандидат, который получит большинство голосов избирателей.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул во время голосования на втором туре выборов президента Молдавии. 3 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Гуцул рассказала, за что проголосовала на выборах президента Молдавии
Вчера, 13:21
 
В миреМолдавияРоссияЕвропаМайя СандуВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала