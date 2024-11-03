https://ria.ru/20241103/samolet-1981661755.html

В Ульяновске экстренно приземлился самолет Uzbekistan airways

В Ульяновске экстренно приземлился самолет Uzbekistan airways - РИА Новости, 03.11.2024

В Ульяновске экстренно приземлился самолет Uzbekistan airways

Самолёт Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент, в воскресенье утром экстренно приземлился в Ульяновске из-за недомогания пассажирки, сообщили РИА... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:15

2024-11-03T10:15

2024-11-03T10:15

ташкент

ульяновск

москва

происшествия

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ТАШКЕНТ, 3 ноя - РИА Новости. Самолёт Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент, в воскресенье утром экстренно приземлился в Ульяновске из-за недомогания пассажирки, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. По данным пресс-службы, рейс HY602 Uzbekistan airways Москва-Ташкент в 5.00 (3.00 мск) экстренно приземлился в аэропорту Ульяновска. "Экипаж принял данное решение, поскольку пассажирке, гражданке Узбекистана, на борту стало плохо. Ей оказали первую помощь и увезли в медучреждение", - сказала представитель Uzbekistan airways. После этого самолёт продолжил полет и благополучно приземлился в Ташкенте, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20240929/samolet-1975297725.html

https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html

ташкент

ульяновск

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ташкент, ульяновск, москва, происшествия