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В Ульяновске экстренно приземлился самолет Uzbekistan airways - РИА Новости, 03.11.2024
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10:15 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/samolet-1981661755.html
В Ульяновске экстренно приземлился самолет Uzbekistan airways
В Ульяновске экстренно приземлился самолет Uzbekistan airways - РИА Новости, 03.11.2024
В Ульяновске экстренно приземлился самолет Uzbekistan airways
Самолёт Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент, в воскресенье утром экстренно приземлился в Ульяновске из-за недомогания пассажирки, сообщили РИА... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:15
2024-11-03T10:15
ташкент
ульяновск
москва
происшествия
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ТАШКЕНТ, 3 ноя - РИА Новости. Самолёт Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент, в воскресенье утром экстренно приземлился в Ульяновске из-за недомогания пассажирки, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. По данным пресс-службы, рейс HY602 Uzbekistan airways Москва-Ташкент в 5.00 (3.00 мск) экстренно приземлился в аэропорту Ульяновска. "Экипаж принял данное решение, поскольку пассажирке, гражданке Узбекистана, на борту стало плохо. Ей оказали первую помощь и увезли в медучреждение", - сказала представитель Uzbekistan airways. После этого самолёт продолжил полет и благополучно приземлился в Ташкенте, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240929/samolet-1975297725.html
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ташкент, ульяновск, москва, происшествия
Ташкент, Ульяновск, Москва, Происшествия
В Ульяновске экстренно приземлился самолет Uzbekistan airways

Самолет из Москвы в Ташкент экстренно сел в Ульяновске из-за больной пассажирки

© Фото : АО "Аэропорт Ульяновск"Международный аэропорт Ульяновска
Международный аэропорт Ульяновска - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© Фото : АО "Аэропорт Ульяновск"
Международный аэропорт Ульяновска . Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 3 ноя - РИА Новости. Самолёт Uzbekistan airways, летевший из Москвы в Ташкент, в воскресенье утром экстренно приземлился в Ульяновске из-за недомогания пассажирки, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
По данным пресс-службы, рейс HY602 Uzbekistan airways Москва-Ташкент в 5.00 (3.00 мск) экстренно приземлился в аэропорту Ульяновска.
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"Экипаж принял данное решение, поскольку пассажирке, гражданке Узбекистана, на борту стало плохо. Ей оказали первую помощь и увезли в медучреждение", - сказала представитель Uzbekistan airways.
После этого самолёт продолжил полет и благополучно приземлился в Ташкенте, добавили в пресс-службе.
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ТашкентУльяновскМоскваПроисшествия
 
 
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