https://ria.ru/20241103/samogon-1981716983.html

В Вологде в жилом доме взорвался самогонный аппарат

В Вологде в жилом доме взорвался самогонный аппарат - РИА Новости, 03.11.2024

В Вологде в жилом доме взорвался самогонный аппарат

На втором этаже пятиэтажки в Вологде взорвался самогонный аппарат, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T18:39

2024-11-03T18:39

2024-11-03T19:14

происшествия

россия

вологда

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На втором этаже пятиэтажки в Вологде взорвался самогонный аппарат, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "Из-за хлопка самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки. Несущие конструкции не пострадали", — отметили в ведомстве. Пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали.На месте работают 28 специалистов и девять единиц техники МЧС России.

https://ria.ru/20241029/gaz-1980743548.html

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Последствия взрыва самогонного аппарата в пятиэтажном доме в Вологде Взрыв самогонного аппарата разнес две квартиры в пятиэтажном доме в Вологде, пострадали 4 человека, двое из них попали в больницу, сообщает МЧС 2024-11-03T18:39 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)