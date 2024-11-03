https://ria.ru/20241103/samogon-1981716983.html
В Вологде в жилом доме взорвался самогонный аппарат
В Вологде в жилом доме взорвался самогонный аппарат - РИА Новости, 03.11.2024
В Вологде в жилом доме взорвался самогонный аппарат
На втором этаже пятиэтажки в Вологде взорвался самогонный аппарат, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T18:39
2024-11-03T18:39
2024-11-03T19:14
происшествия
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. На втором этаже пятиэтажки в Вологде взорвался самогонный аппарат, сообщило МЧС России в своем Telegram-канале. "Из-за хлопка самогонного аппарата произошло обрушение межквартирной перегородки. Несущие конструкции не пострадали", — отметили в ведомстве. Пострадали четыре человека, двоих из них госпитализировали.На месте работают 28 специалистов и девять единиц техники МЧС России.
https://ria.ru/20241029/gaz-1980743548.html
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Последствия взрыва самогонного аппарата в пятиэтажном доме в Вологде
Взрыв самогонного аппарата разнес две квартиры в пятиэтажном доме в Вологде, пострадали 4 человека, двое из них попали в больницу, сообщает МЧС
2024-11-03T18:39
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происшествия, россия, вологда, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Вологда, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Вологде в жилом доме взорвался самогонный аппарат
В Вологде взорвался самогонный аппарат, пострадали четыре человека