https://ria.ru/20241103/robbi-1981693533.html

Актриса Марго Робби родила первенца

Актриса Марго Робби родила первенца - РИА Новости, 03.11.2024

Актриса Марго Робби родила первенца

Актриса Марго Робби, известная по роли Барби в одноименном фильме, родила первенца от своего мужа, продюсера Тома Акерли, в середине октября, сообщает газета... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:57

2024-11-03T14:57

2024-11-03T14:57

шоубиз

австралия

марго робби

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Актриса Марго Робби, известная по роли Барби в одноименном фильме, родила первенца от своего мужа, продюсера Тома Акерли, в середине октября, сообщает газета Daily Mail. В июле издание People со ссылкой на источники сообщало, что Робби и Акерли ждут ребенка. "Марго Робби родила первого ребенка от мужа Тома Акерли... Друзья и родственники пары держат в тайне новости о ребенке - мальчике, родившемся 17 октября, - чтобы защитить их частную жизнь", - говорится в сообщении. По данным газеты, роды у Робби начались незадолго до их предполагаемой даты. Как ранее сообщало издание People, 34-летние Робби и Акерли познакомились в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита", где Акерли был помощником режиссера. Пара поженилась в декабре 2016 года в Австралии.

https://ria.ru/20240308/razvod-1931940719.html

австралия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

австралия, марго робби