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Актриса Марго Робби родила первенца - РИА Новости, 03.11.2024
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Шоубиз
 
14:57 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/robbi-1981693533.html
Актриса Марго Робби родила первенца
Актриса Марго Робби родила первенца - РИА Новости, 03.11.2024
Актриса Марго Робби родила первенца
Актриса Марго Робби, известная по роли Барби в одноименном фильме, родила первенца от своего мужа, продюсера Тома Акерли, в середине октября, сообщает газета... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:57
2024-11-03T14:57
шоубиз
австралия
марго робби
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Актриса Марго Робби, известная по роли Барби в одноименном фильме, родила первенца от своего мужа, продюсера Тома Акерли, в середине октября, сообщает газета Daily Mail. В июле издание People со ссылкой на источники сообщало, что Робби и Акерли ждут ребенка. "Марго Робби родила первого ребенка от мужа Тома Акерли... Друзья и родственники пары держат в тайне новости о ребенке - мальчике, родившемся 17 октября, - чтобы защитить их частную жизнь", - говорится в сообщении. По данным газеты, роды у Робби начались незадолго до их предполагаемой даты. Как ранее сообщало издание People, 34-летние Робби и Акерли познакомились в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита", где Акерли был помощником режиссера. Пара поженилась в декабре 2016 года в Австралии.
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австралия, марго робби
Шоубиз, Австралия, Марго Робби
Актриса Марго Робби родила первенца

Daily Mail: актриса Марго Робби родила первенца

© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Марго Робби на церемонии награждения премии "Золотой глобус"
Актриса Марго Робби на церемонии награждения премии Золотой глобус - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса Марго Робби на церемонии награждения премии "Золотой глобус". Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Актриса Марго Робби, известная по роли Барби в одноименном фильме, родила первенца от своего мужа, продюсера Тома Акерли, в середине октября, сообщает газета Daily Mail.
В июле издание People со ссылкой на источники сообщало, что Робби и Акерли ждут ребенка.
«
"Марго Робби родила первого ребенка от мужа Тома Акерли... Друзья и родственники пары держат в тайне новости о ребенке - мальчике, родившемся 17 октября, - чтобы защитить их частную жизнь", - говорится в сообщении.
По данным газеты, роды у Робби начались незадолго до их предполагаемой даты.
Как ранее сообщало издание People, 34-летние Робби и Акерли познакомились в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита", где Акерли был помощником режиссера. Пара поженилась в декабре 2016 года в Австралии.
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