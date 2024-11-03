Актриса Марго Робби родила первенца
Daily Mail: актриса Марго Робби родила первенца
© AP Photo / Chris PizzelloАктриса Марго Робби на церемонии награждения премии "Золотой глобус"
© AP Photo / Chris Pizzello
Актриса Марго Робби на церемонии награждения премии "Золотой глобус". Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Актриса Марго Робби, известная по роли Барби в одноименном фильме, родила первенца от своего мужа, продюсера Тома Акерли, в середине октября, сообщает газета Daily Mail.
В июле издание People со ссылкой на источники сообщало, что Робби и Акерли ждут ребенка.
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"Марго Робби родила первого ребенка от мужа Тома Акерли... Друзья и родственники пары держат в тайне новости о ребенке - мальчике, родившемся 17 октября, - чтобы защитить их частную жизнь", - говорится в сообщении.
По данным газеты, роды у Робби начались незадолго до их предполагаемой даты.
Как ранее сообщало издание People, 34-летние Робби и Акерли познакомились в 2013 году на съемках фильма "Французская сюита", где Акерли был помощником режиссера. Пара поженилась в декабре 2016 года в Австралии.