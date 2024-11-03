Рейтинг@Mail.ru
Жительница Горняка рассказала, как прятала ребенка от эвакуации на Украину - РИА Новости, 03.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:47 03.11.2024 (обновлено: 09:10 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/rebenok-1981644165.html
Жительница Горняка рассказала, как прятала ребенка от эвакуации на Украину
Жительница Горняка рассказала, как прятала ребенка от эвакуации на Украину - РИА Новости, 03.11.2024
Жительница Горняка рассказала, как прятала ребенка от эвакуации на Украину
Жительница недавно освобожденного города Горняк в ДНР Ирина рассказала РИА Новости, как ей пришлось прятать своего ребенка от эвакуации на Украину. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T05:47
2024-11-03T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
горняк
украина
донецкая народная республика
мария львова-белова
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981651188_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_9cc9880bea09a49ffa624e011682e75c.jpg
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Жительница недавно освобожденного города Горняк в ДНР Ирина рассказала РИА Новости, как ей пришлось прятать своего ребенка от эвакуации на Украину. "Когда началась принудительная эвакуация детей, украинская полиция приезжала и принудительно забирала детей. &lt;...&gt; Если мама не хотела ехать с ребенком, они забирали их (детей. — Прим. ред.) насильственно у родителей. &lt;...&gt; Нам пришлось ребенка прятать по подвалам. В подвале мы жили три месяца", — отметила она. По словам Ирины, после попыток скрыть ребенка в ее адрес посыпались угрозы, ее обвинили в сепаратизме. "Потом мне пришлось самой прятаться по подвалам, потому что приехал наш полицейский и сказал, что если ты не скажешь, где ты прячешь ребенка, я буду терроризировать тебя. И когда я ему сказала, что я ребенка вывезла в Европу, он от меня отстал. Но через два дня он пришел и сказал: "Ты сепаратистка, ты сливаешь информацию Российской Федерации и будешь наказана". Меня забрали и держали два дня. &lt;...&gt; После того, как меня отпустили, я тоже пряталась по подвалам", — добавила она. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что на Украине развернула активную деятельность организация "Белый ангел", представители которой насильно забирают у родителей и отправляют в интернаты. Он добавил, что уже приняты заявления от родителей похищенных детей и работа будет продолжаться, в том числе совместно с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. О взятии под контроль Горняка в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через него проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе.
https://rsport.ria.ru/20240925/valuev-1974587067.html
https://ria.ru/20241029/svo-1980662733.html
горняк
украина
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Жительница Горняка о том, как ей пришлось прятать ребенка от эвакуации на Украину
Жительница недавно освобожденного Горняка в ДНР рассказала РИА Новости, как ей пришлось прятать своего ребенка от эвакуации на Украину.
2024-11-03T05:47
true
PT1M10S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981651188_201:0:1641:1080_1920x0_80_0_0_db4fdf89e455b7581f6ef6ef9f05872d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, здоровье - общество, горняк, украина, донецкая народная республика, мария львова-белова, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Горняк, Украина, Донецкая Народная Республика, Мария Львова-Белова, Денис Пушилин
Жительница Горняка рассказала, как прятала ребенка от эвакуации на Украину

Жительница Горняка в ДНР рассказала, как спасала ребенка от эвакуации на Украину

Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Жительница недавно освобожденного города Горняк в ДНР Ирина рассказала РИА Новости, как ей пришлось прятать своего ребенка от эвакуации на Украину.
«
"Когда началась принудительная эвакуация детей, украинская полиция приезжала и принудительно забирала детей. <...> Если мама не хотела ехать с ребенком, они забирали их (детей. — Прим. ред.) насильственно у родителей. <...> Нам пришлось ребенка прятать по подвалам. В подвале мы жили три месяца", — отметила она.
Выставка Всероссийский день поля в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
"Нацисты тявкают": Валуев ответил на требование Украины по детям из России
25 сентября, 13:01
По словам Ирины, после попыток скрыть ребенка в ее адрес посыпались угрозы, ее обвинили в сепаратизме.
"Потом мне пришлось самой прятаться по подвалам, потому что приехал наш полицейский и сказал, что если ты не скажешь, где ты прячешь ребенка, я буду терроризировать тебя. И когда я ему сказала, что я ребенка вывезла в Европу, он от меня отстал. Но через два дня он пришел и сказал: "Ты сепаратистка, ты сливаешь информацию Российской Федерации и будешь наказана". Меня забрали и держали два дня. <...> После того, как меня отпустили, я тоже пряталась по подвалам", — добавила она.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что на Украине развернула активную деятельность организация "Белый ангел", представители которой насильно забирают у родителей и отправляют в интернаты. Он добавил, что уже приняты заявления от родителей похищенных детей и работа будет продолжаться, в том числе совместно с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.
О взятии под контроль Горняка в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через него проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе.
Военнослужащий ВС России - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Бойцы "Центра" освободили город Горняк в ДНР
29 октября, 12:05
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗдоровье - ОбществоГорнякУкраинаДонецкая Народная РеспубликаМария Львова-БеловаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала