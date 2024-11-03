https://ria.ru/20241103/rebenok-1981644165.html
Жительница Горняка рассказала, как прятала ребенка от эвакуации на Украину
Жительница Горняка рассказала, как прятала ребенка от эвакуации на Украину - РИА Новости, 03.11.2024
Жительница Горняка рассказала, как прятала ребенка от эвакуации на Украину
Жительница недавно освобожденного города Горняк в ДНР Ирина рассказала РИА Новости, как ей пришлось прятать своего ребенка от эвакуации на Украину. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T05:47
2024-11-03T05:47
2024-11-03T09:10
специальная военная операция на украине
в мире
здоровье - общество
горняк
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донецкая народная республика
мария львова-белова
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ДОНЕЦК, 3 ноя — РИА Новости. Жительница недавно освобожденного города Горняк в ДНР Ирина рассказала РИА Новости, как ей пришлось прятать своего ребенка от эвакуации на Украину. "Когда началась принудительная эвакуация детей, украинская полиция приезжала и принудительно забирала детей. <...> Если мама не хотела ехать с ребенком, они забирали их (детей. — Прим. ред.) насильственно у родителей. <...> Нам пришлось ребенка прятать по подвалам. В подвале мы жили три месяца", — отметила она. По словам Ирины, после попыток скрыть ребенка в ее адрес посыпались угрозы, ее обвинили в сепаратизме. "Потом мне пришлось самой прятаться по подвалам, потому что приехал наш полицейский и сказал, что если ты не скажешь, где ты прячешь ребенка, я буду терроризировать тебя. И когда я ему сказала, что я ребенка вывезла в Европу, он от меня отстал. Но через два дня он пришел и сказал: "Ты сепаратистка, ты сливаешь информацию Российской Федерации и будешь наказана". Меня забрали и держали два дня. <...> После того, как меня отпустили, я тоже пряталась по подвалам", — добавила она. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что на Украине развернула активную деятельность организация "Белый ангел", представители которой насильно забирают у родителей и отправляют в интернаты. Он добавил, что уже приняты заявления от родителей похищенных детей и работа будет продолжаться, в том числе совместно с детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой. О взятии под контроль Горняка в ДНР Минобороны сообщило 29 октября. Город расположен в 17 километрах к северо-востоку от Курахово и 11 километрах к юго-востоку от Селидово. Через него проходит важная железнодорожная линия, по которой снабжается значительная часть украинских войск в Донбассе.
https://rsport.ria.ru/20240925/valuev-1974587067.html
https://ria.ru/20241029/svo-1980662733.html
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Жительница Горняка о том, как ей пришлось прятать ребенка от эвакуации на Украину
Жительница недавно освобожденного Горняка в ДНР рассказала РИА Новости, как ей пришлось прятать своего ребенка от эвакуации на Украину.
2024-11-03T05:47
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Здоровье - Общество, Горняк, Украина, Донецкая Народная Республика, Мария Львова-Белова, Денис Пушилин
Жительница Горняка рассказала, как прятала ребенка от эвакуации на Украину
Жительница Горняка в ДНР рассказала, как спасала ребенка от эвакуации на Украину