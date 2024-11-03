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Фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя признал вину - РИА Новости, 03.11.2024
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10:20 03.11.2024 (обновлено: 10:42 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/rassledovanie-1981662575.html
Фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя признал вину
Фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя признал вину - РИА Новости, 03.11.2024
Фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя признал вину
Один из фигурантов уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, признал вину и дает показания на... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T10:20
2024-11-03T10:42
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, признал вину и дает показания на других фигурантов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Вместе с тем, Полянский Э.А. написал явку с повинной, признал вину, содействует органу предварительного расследования, дает показания, в которых изобличает других фигурантов по делу, что исключает намерение обвиняемого препятствовать расследованию", - сказано в документах.Эдуарду Полянскому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача крупной взятки).Защита фигуранта а своей апелляционной жалобе на продление ареста также указала, что тот "никогда не скрывался, не вызывался в орган следствия, не имеет возможность покинуть территорию РФ, так как его заграничный паспорт находится у следователя".По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
https://ria.ru/20241102/prigovor-1981560422.html
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происшествия, новый уренгой, россия, москва
Происшествия, Новый Уренгой, Россия, Москва
Фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя признал вину

Фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя, которому вменяют взятку, признал вину

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, признал вину и дает показания на других фигурантов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Вместе с тем, Полянский Э.А. написал явку с повинной, признал вину, содействует органу предварительного расследования, дает показания, в которых изобличает других фигурантов по делу, что исключает намерение обвиняемого препятствовать расследованию", - сказано в документах.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Экс-замдиректора экономической зоны Ульяновска вынесли приговор за взятку
2 ноября, 15:44
Эдуарду Полянскому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача крупной взятки).
Защита фигуранта а своей апелляционной жалобе на продление ареста также указала, что тот "никогда не скрывался, не вызывался в орган следствия, не имеет возможность покинуть территорию РФ, так как его заграничный паспорт находится у следователя".
По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.
Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.
Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
Бывшему начальнику отдела минтранса Приамурья вынесли приговор за взятку
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