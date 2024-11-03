https://ria.ru/20241103/rassledovanie-1981662575.html

Фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя признал вину

Фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя признал вину - РИА Новости, 03.11.2024

Фигурант дела экс-главы Нового Уренгоя признал вину

Один из фигурантов уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, признал вину и дает показания на... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T10:20

2024-11-03T10:20

2024-11-03T10:42

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Один из фигурантов уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, признал вину и дает показания на других фигурантов, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Вместе с тем, Полянский Э.А. написал явку с повинной, признал вину, содействует органу предварительного расследования, дает показания, в которых изобличает других фигурантов по делу, что исключает намерение обвиняемого препятствовать расследованию", - сказано в документах.Эдуарду Полянскому вменяют часть 5 статьи 291 УК РФ (дача крупной взятки).Защита фигуранта а своей апелляционной жалобе на продление ареста также указала, что тот "никогда не скрывался, не вызывался в орган следствия, не имеет возможность покинуть территорию РФ, так как его заграничный паспорт находится у следователя".По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.

https://ria.ru/20241102/prigovor-1981560422.html

https://ria.ru/20241101/prigovor-1981358317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новый уренгой, россия, москва