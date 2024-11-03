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В Угледаре расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил более десяти снарядов "Града" ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 03.11.2024 (обновлено: 09:14 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/raschet-1981643268.html
В Угледаре расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил более десяти снарядов "Града" ВСУ
В Угледаре расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил более десяти снарядов "Града" ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
В Угледаре расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил более десяти снарядов "Града" ВСУ
Расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил одной ракетой больше десяти снарядов РСЗО "Град", которые ВСУ выпустили по освобождавшим Угледар российским военнослужащим,... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T05:10
2024-11-03T09:14
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил одной ракетой больше десяти снарядов РСЗО "Град", которые ВСУ выпустили по освобождавшим Угледар российским военнослужащим, рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным "Тайга". "При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО "Град" — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет", — приводит Министерство обороны его слова. Замкомандира также рассказал, что его расчет уничтожил уже десятки воздушных целей противника, а в целом комплекс отлично справляется не только со снарядами РСЗО, но и с беспилотниками, такими как украинские "Фурия" и "Лелека". Офицер добавил, что в составе расчета проходят службу мобилизованные военнослужащие, которые через месяц участия в боевых действиях заключили контракты с Минобороны. Расчеты ЗРК "Бук-М1" группировки войск "Восток" осуществляют воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений от ударов средств воздушного нападения ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации. Боевая работа идет круглосуточно. При обнаружении воздушных целей расчеты ЗРК берут их на сопровождение и уничтожают на высотах до 22 километров и на расстоянии от трех до 45 километров. Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.
https://ria.ru/20241103/vdv-1981642824.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сво, угледар, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, СВО, Угледар, Безопасность
В Угледаре расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил более десяти снарядов "Града" ВСУ

Расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил одной ракетой более десяти снарядов "Града" ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом "БУК М3" на СВО
Военнослужащий зенитно-ракетного дивизиона ЦВО управляет зенитным ракетным комплексом БУК М3 на СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил одной ракетой больше десяти снарядов РСЗО "Град", которые ВСУ выпустили по освобождавшим Угледар российским военнослужащим, рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным "Тайга".
«
"При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО "Град" — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет", — приводит Министерство обороны его слова.
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Замкомандира также рассказал, что его расчет уничтожил уже десятки воздушных целей противника, а в целом комплекс отлично справляется не только со снарядами РСЗО, но и с беспилотниками, такими как украинские "Фурия" и "Лелека".
Офицер добавил, что в составе расчета проходят службу мобилизованные военнослужащие, которые через месяц участия в боевых действиях заключили контракты с Минобороны.
Расчеты ЗРК "Бук-М1" группировки войск "Восток" осуществляют воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений от ударов средств воздушного нападения ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации. Боевая работа идет круглосуточно. При обнаружении воздушных целей расчеты ЗРК берут их на сопровождение и уничтожают на высотах до 22 километров и на расстоянии от трех до 45 километров.
Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы УкраиныСВОУгледарБезопасность
 
 
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