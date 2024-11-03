https://ria.ru/20241103/raschet-1981643268.html

В Угледаре расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил более десяти снарядов "Града" ВСУ

В Угледаре расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил более десяти снарядов "Града" ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024

В Угледаре расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил более десяти снарядов "Града" ВСУ

Расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил одной ракетой больше десяти снарядов РСЗО "Град", которые ВСУ выпустили по освобождавшим Угледар российским военнослужащим,... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T05:10

2024-11-03T05:10

2024-11-03T09:14

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

сво

угледар

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0c/1932588958_0:186:2982:1863_1920x0_80_0_0_9b899980a13ccf3e6d7e59812c8641c3.jpg

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Расчет ЗРК "Бук-М1" уничтожил одной ракетой больше десяти снарядов РСЗО "Град", которые ВСУ выпустили по освобождавшим Угледар российским военнослужащим, рассказал заместитель командира зенитной ракетной батареи с позывным "Тайга". "При освобождении Угледара противник выпустил пакет РСЗО "Град" — около двенадцати снарядов. Был произведен пуск по ближайшей цели, и за счет поражения первой цели и разлета осколков был поражен весь пакет", — приводит Министерство обороны его слова. Замкомандира также рассказал, что его расчет уничтожил уже десятки воздушных целей противника, а в целом комплекс отлично справляется не только со снарядами РСЗО, но и с беспилотниками, такими как украинские "Фурия" и "Лелека". Офицер добавил, что в составе расчета проходят службу мобилизованные военнослужащие, которые через месяц участия в боевых действиях заключили контракты с Минобороны. Расчеты ЗРК "Бук-М1" группировки войск "Восток" осуществляют воздушное прикрытие позиций сухопутных подразделений от ударов средств воздушного нападения ВСУ на Южнодонецком направлении спецоперации. Боевая работа идет круглосуточно. При обнаружении воздушных целей расчеты ЗРК берут их на сопровождение и уничтожают на высотах до 22 километров и на расстоянии от трех до 45 километров. Минобороны 3 октября отчиталось об освобождении Угледара. Группировке "Восток" удалось сломить украинскую оборону, проведя обходной маневр и ударами с флангов взяв город в клещи. При этом более 40 украинских солдат сдались в плен.По словам главы ДНР Дениса Пушилина, освобождение Угледара дает возможность взять под оперативный и визуальный контроль логистику вокруг Курахово. Теперь российские войска смогут наступать на Великую Новоселку на границе с Запорожской областью и Курахово, где противник оборудовал мощные линии обороны.

https://ria.ru/20241103/vdv-1981642824.html

https://ria.ru/20241103/shturmovik-1981642978.html

угледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, сво, угледар, безопасность