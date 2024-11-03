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Командир бригады "Пятнашка" назвал ситуацию в Курской области благоприятной - РИА Новости, 03.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:59 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/pyatnashka-1981701563.html
Командир бригады "Пятнашка" назвал ситуацию в Курской области благоприятной
Командир бригады "Пятнашка" назвал ситуацию в Курской области благоприятной - РИА Новости, 03.11.2024
Командир бригады "Пятнашка" назвал ситуацию в Курской области благоприятной
Командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба с позывным "Абхаз" в ходе всероссийского образовательного форума "Юг Молодой" назвал ситуацию в... РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T15:59
2024-11-03T15:59
специальная военная операция на украине
курск
ахра авидзба
курская область
безопасность
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БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 3 ноя – РИА Новости. Командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба с позывным "Абхаз" в ходе всероссийского образовательного форума "Юг Молодой" назвал ситуацию в Курской области и в районе города Часов Яр, в зоне ответственности своего подразделения, благоприятной. "Наше подразделение находится на артемовском направлении – Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях, так как отряд не маленький", - сказал Авидзба журналистам. На уточняющий вопрос РИА Новости, как можно охарактеризовать ситуацию в зоне ответственности его подразделения, командир "Пятнашки" ответил: "Благоприятная. Конечно, на войне ничего благоприятного быть не может, но когда противник несет большие расходы в силах и средствах, ты понимаешь, что это благоприятно. Это значит… Раньше мы прогнозировали, что война будет длиться сколько-то времени – то выходом в Курск они сократили его в два раза".
https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979709375.html
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курск, ахра авидзба, курская область, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Курск, Ахра Авидзба, Курская область, Безопасность
Командир бригады "Пятнашка" назвал ситуацию в Курской области благоприятной

Командир "Пятнашки" Ахра Авидзба назвал ситуацию в Курской области благоприятной

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 Акация по позициям ВСУ в Курской области - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 3 ноя – РИА Новости. Командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба с позывным "Абхаз" в ходе всероссийского образовательного форума "Юг Молодой" назвал ситуацию в Курской области и в районе города Часов Яр, в зоне ответственности своего подразделения, благоприятной.
"Наше подразделение находится на артемовском направлении – Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях, так как отряд не маленький", - сказал Авидзба журналистам.
На уточняющий вопрос РИА Новости, как можно охарактеризовать ситуацию в зоне ответственности его подразделения, командир "Пятнашки" ответил: "Благоприятная. Конечно, на войне ничего благоприятного быть не может, но когда противник несет большие расходы в силах и средствах, ты понимаешь, что это благоприятно. Это значит… Раньше мы прогнозировали, что война будет длиться сколько-то времени – то выходом в Курск они сократили его в два раза".
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Специальная военная операция на УкраинеКурскАхра АвидзбаКурская областьБезопасность
 
 
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