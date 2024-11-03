https://ria.ru/20241103/pyatnashka-1981701563.html

Командир бригады "Пятнашка" назвал ситуацию в Курской области благоприятной

Командир бригады "Пятнашка" назвал ситуацию в Курской области благоприятной - РИА Новости, 03.11.2024

Командир бригады "Пятнашка" назвал ситуацию в Курской области благоприятной

Командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба с позывным "Абхаз" в ходе всероссийского образовательного форума "Юг Молодой" назвал ситуацию в... РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T15:59

2024-11-03T15:59

2024-11-03T15:59

специальная военная операция на украине

курск

ахра авидзба

курская область

безопасность

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БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 3 ноя – РИА Новости. Командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба с позывным "Абхаз" в ходе всероссийского образовательного форума "Юг Молодой" назвал ситуацию в Курской области и в районе города Часов Яр, в зоне ответственности своего подразделения, благоприятной. "Наше подразделение находится на артемовском направлении – Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях, так как отряд не маленький", - сказал Авидзба журналистам. На уточняющий вопрос РИА Новости, как можно охарактеризовать ситуацию в зоне ответственности его подразделения, командир "Пятнашки" ответил: "Благоприятная. Конечно, на войне ничего благоприятного быть не может, но когда противник несет большие расходы в силах и средствах, ты понимаешь, что это благоприятно. Это значит… Раньше мы прогнозировали, что война будет длиться сколько-то времени – то выходом в Курск они сократили его в два раза".

https://ria.ru/20241024/spetsoperatsiya-1979709375.html

курск

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курск, ахра авидзба, курская область, безопасность