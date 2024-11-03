Командир бригады "Пятнашка" назвал ситуацию в Курской области благоприятной
Командир "Пятнашки" Ахра Авидзба назвал ситуацию в Курской области благоприятной
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области
Работа расчета САУ 2С3 "Акация" по позициям ВСУ в Курской области. Архивное фото
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БЕРДЯНСК (Запорожская обл.), 3 ноя – РИА Новости. Командир интернациональной бригады "Пятнашка" Ахра Авидзба с позывным "Абхаз" в ходе всероссийского образовательного форума "Юг Молодой" назвал ситуацию в Курской области и в районе города Часов Яр, в зоне ответственности своего подразделения, благоприятной.
"Наше подразделение находится на артемовском направлении – Часов Яр и также в Курской области. Можем себе позволить находиться на нескольких направлениях, так как отряд не маленький", - сказал Авидзба журналистам.
На уточняющий вопрос РИА Новости, как можно охарактеризовать ситуацию в зоне ответственности его подразделения, командир "Пятнашки" ответил: "Благоприятная. Конечно, на войне ничего благоприятного быть не может, но когда противник несет большие расходы в силах и средствах, ты понимаешь, что это благоприятно. Это значит… Раньше мы прогнозировали, что война будет длиться сколько-то времени – то выходом в Курск они сократили его в два раза".
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