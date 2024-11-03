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В Ростовской области силы ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ
В Ростовской области силы ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
В Ростовской области силы ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ
ПВО уничтожила 16 дронов ВСУ в Ростовской области, отражение атаки продолжается, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T06:50
2024-11-03T06:50
2024-11-03T06:50
специальная военная операция на украине
ростовская область
новошахтинск
василий голубев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. ПВО уничтожила 16 дронов ВСУ в Ростовской области, отражение атаки продолжается, сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале. "Силы ПВО отражают массированную воздушную атаку врага. На данный момент над территорией Ростовской области уже уничтожено 16 БПЛА - в Новошахтинске, Каменске и Усть-Донецком районе", - написал он. Голубев добавил, что пострадавших и повреждений на земле нет, военные продолжают работу.
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ростовская область, новошахтинск, василий голубев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Ростовская область, Новошахтинск, Василий Голубев, Вооруженные силы Украины
В Ростовской области силы ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ
Губернатор Голубев: средства ПВО уничтожили 16 дронов ВСУ в Ростовской области