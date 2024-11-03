https://ria.ru/20241103/pvo-1981637559.html

В небе над Луганском силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ

В небе над Луганском силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024

В небе над Луганском силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ

ПВО сбила 8 украинских дронов в небе над Луганском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T02:53

2024-11-03T02:53

2024-11-03T02:54

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

ростовская область

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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. ПВО сбила 8 украинских дронов в небе над Луганском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Около 1.20 в небе над ЛНР корреспондент РИА Новости услышал громкий гул двигателя БПЛА. Чуть позже раздался характерный хлопок - по беспилотнику начала бить ПВО. Предположительно, он был сбит. Вскоре раздались ещё несколько громких хлопков. Эти звуки были похожи на выход ракет противовоздушной обороны. "Всего были сбиты 8 беспилотников в разных частях над городом (Луганском - ред.)", - сообщили в силовых структурах. Отмечается, что беспилотники могли направляться в Ростовскую область.

https://ria.ru/20241103/kiev-1981636370.html

луганская народная республика

ростовская область

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в мире, луганская народная республика, ростовская область