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В небе над Луганском силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:53 03.11.2024 (обновлено: 02:54 03.11.2024)
https://ria.ru/20241103/pvo-1981637559.html
В небе над Луганском силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ
В небе над Луганском силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ - РИА Новости, 03.11.2024
В небе над Луганском силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ
ПВО сбила 8 украинских дронов в небе над Луганском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T02:53
2024-11-03T02:54
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
ростовская область
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. ПВО сбила 8 украинских дронов в небе над Луганском, сообщили РИА Новости в силовых структурах. Около 1.20 в небе над ЛНР корреспондент РИА Новости услышал громкий гул двигателя БПЛА. Чуть позже раздался характерный хлопок - по беспилотнику начала бить ПВО. Предположительно, он был сбит. Вскоре раздались ещё несколько громких хлопков. Эти звуки были похожи на выход ракет противовоздушной обороны. "Всего были сбиты 8 беспилотников в разных частях над городом (Луганском - ред.)", - сообщили в силовых структурах. Отмечается, что беспилотники могли направляться в Ростовскую область.
https://ria.ru/20241103/kiev-1981636370.html
луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, ростовская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Ростовская область
В небе над Луганском силы ПВО сбили восемь дронов ВСУ

В небе над Луганском средства ПВО сбили восемь украинских БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 ноя - РИА Новости. ПВО сбила 8 украинских дронов в небе над Луганском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Около 1.20 в небе над ЛНР корреспондент РИА Новости услышал громкий гул двигателя БПЛА. Чуть позже раздался характерный хлопок - по беспилотнику начала бить ПВО. Предположительно, он был сбит. Вскоре раздались ещё несколько громких хлопков. Эти звуки были похожи на выход ракет противовоздушной обороны.
"Всего были сбиты 8 беспилотников в разных частях над городом (Луганском - ред.)", - сообщили в силовых структурах.
Отмечается, что беспилотники могли направляться в Ростовскую область.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаРостовская область
 
 
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