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Американское СМИ сделало заявление о Путине - РИА Новости, 03.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:01 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/putin-1981708712.html
Американское СМИ сделало заявление о Путине
Американское СМИ сделало заявление о Путине - РИА Новости, 03.11.2024
Американское СМИ сделало заявление о Путине
Разногласия среди союзников Украины идут на пользу президенту России Владимиру Путину, считает CNN. РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T17:01
2024-11-03T17:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир путин
нато
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Разногласия среди союзников Украины идут на пользу президенту России Владимиру Путину, считает CNN."Отсутствие единства на Западе, отсутствие явной схожести взглядов Запада и Киева на желаемую цель… У Путина нет причин пересматривать свои действия на Украине", – приводит издание слова эксперта в области международных отношений Томаса Грэма.Более того, конфликт происходит не просто между Москвой и Киевом, а между Россией и Западом, поэтому масштаб потенциальных переговоров должен соответствовать этому уровню, говорится в тексте. По мнению британского аналитика Джона Лоу, действия России на Украине – это средство уменьшить влияние США на международной арене.В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241103/tramp-1981646350.html
https://ria.ru/20241103/prezident-1981681226.html
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в мире, россия, украина, киев, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Путин, НАТО
Американское СМИ сделало заявление о Путине

CNN: отсутствие единства на Западе приносит пользу Путину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя – РИА Новости. Разногласия среди союзников Украины идут на пользу президенту России Владимиру Путину, считает CNN.
"Отсутствие единства на Западе, отсутствие явной схожести взглядов Запада и Киева на желаемую цель… У Путина нет причин пересматривать свои действия на Украине", – приводит издание слова эксперта в области международных отношений Томаса Грэма.
Владимир Путин и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
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Вчера, 07:00
Более того, конфликт происходит не просто между Москвой и Киевом, а между Россией и Западом, поэтому масштаб потенциальных переговоров должен соответствовать этому уровню, говорится в тексте. По мнению британского аналитика Джона Лоу, действия России на Украине – это средство уменьшить влияние США на международной арене.
В июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых российских регионов. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ПутинНАТО
 
 
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