https://ria.ru/20241103/putin-1981690648.html
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 03.11.2024
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства 4 ноября по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и посетит выставку-форум "Православная РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:40
2024-11-03T14:40
2024-11-03T14:40
россия
владимир путин
павел зарубин
день народного единства
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства 4 ноября по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и посетит выставку-форум "Православная Русь", сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин". "Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому... Посещение выставки-форума "Православная Русь", - говорится в программе, отрывок которой выложен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
https://ria.ru/20241103/prazdnik-1828595472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, павел зарубин, день народного единства, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, День народного единства, Общество
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому