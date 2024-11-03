https://ria.ru/20241103/putin-1981690648.html

Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 03.11.2024

Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства 4 ноября по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и посетит выставку-форум "Православная РИА Новости, 03.11.2024

2024-11-03T14:40

2024-11-03T14:40

2024-11-03T14:40

россия

владимир путин

павел зарубин

день народного единства

общество

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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства 4 ноября по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и посетит выставку-форум "Православная Русь", сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин". "Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому... Посещение выставки-форума "Православная Русь", - говорится в программе, отрывок которой выложен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20241103/prazdnik-1828595472.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, павел зарубин, день народного единства, общество