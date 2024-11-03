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Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 03.11.2024
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14:40 03.11.2024
https://ria.ru/20241103/putin-1981690648.html
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому - РИА Новости, 03.11.2024
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому
Президент РФ Владимир Путин в День народного единства 4 ноября по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и посетит выставку-форум "Православная РИА Новости, 03.11.2024
2024-11-03T14:40
2024-11-03T14:40
россия
владимир путин
павел зарубин
день народного единства
общество
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства 4 ноября по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и посетит выставку-форум "Православная Русь", сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин". "Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому... Посещение выставки-форума "Православная Русь", - говорится в программе, отрывок которой выложен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
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россия, владимир путин, павел зарубин, день народного единства, общество
Россия, Владимир Путин, Павел Зарубин, День народного единства, Общество
Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Путин в День народного единства возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПамятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому
Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Памятник Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому. Архивное фото
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МОСКВА, 3 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в День народного единства 4 ноября по традиции возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому и посетит выставку-форум "Православная Русь", сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин".
«
"Традиционное возложение цветов к памятнику Минину и Пожарскому... Посещение выставки-форума "Православная Русь", - говорится в программе, отрывок которой выложен в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.
Праздничный баннер к Дню народного единства - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
День народного единства в России
Вчера, 11:00
 
РоссияВладимир ПутинПавел ЗарубинДень народного единстваОбщество
 
 
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